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Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hareretli geçerken birçok yıldız oyuncuda daha şimdiden Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ligde bu yıl şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, yıldız isimler daha şimdiden imza attı. Wilfried Zaha, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Daniel Amartey gibi yıldız isimler Süper Lig'e transfer oldu. Süper Lig'de transfer dönemi henüz tamamlanmadı fakat piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesi güncellendi. İşte 2023-2024 sezonu Süper Lig'deki en değerli güncel 20 oyuncu.

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 1

SÜPER LİG YILDIZLARININ PİYASA DEĞERLERİ

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek olan oyuncuları merak ediliyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi, en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular listesi güncellendi.

İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 2

1- NİCOLO ZANİOLO: 27 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 3

2- WİLFRİED ZAHA: 22 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 4

3- VİCTOR NELSSON: 18 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 5

4- SEBASTİAN SZYMANSKİ: 18 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 6

5- FERDİ KADIOĞLU: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 7

6- SACHA BOEY: 16 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 8

7- KEREM AKTÜRKOĞLU: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 9

8- LUCAS TORREİRA: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 10

9- DANİEL AMARTEY: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 11

10- GEDSON FERNANDES: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 12

11- ANGELİNO: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 13

12- UĞURCAN ÇAKIR: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 14

13- ALTAY BAYINDIR: 11 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 15

14- TREZEGUET: 11 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 16

15- RODRİGO BECAO: 10 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 17

16- MİCHY BATSHUAYİ: 10 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 18

17- ANASTASİOS BAKASETAS: 10 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 19

18- DİEGO ROSSİ: 9,5 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 20

19- RYAN KENT: 9 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 21

20- MİGUEL CRESPO: 8 MİLYON EURO

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