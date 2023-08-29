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Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hararetli geçerken birçok yıldız oyuncu da Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ligde bu yıl şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, yıldız isimler daha şimdiden imza attı. İcardi, Cengiz Ünder, Fred, Wilfried Zaha, Tete, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Daniel Amartey gibi yıldız isimler Süper Lig'e transfer oldu. Süper Lig'de transfer dönemi henüz tamamlanmadı fakat piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte 2023-2024 sezonu Süper Lig'deki en değerli güncel 20 oyuncu.

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 1

SÜPER LİG YILDIZLARININ PİYASA DEĞERLERİ

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek olan oyuncuları merak ediliyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu transferleriyle birlikte en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular listesi güncellendi.

İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 2

20- RODRİGO BECAO: 10 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 3

19- MİCHY BATSHUAYİ: 10 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 4

18- TREZEGUET: 11 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 5

17- DANİEL AMARTEY: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 6

16- LİVAKOVİC: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 7

15- ANGELİNO: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 8

14- UĞURCAN ÇAKIR: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 9

13- GEDSON FERNANDES: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 10

12- KEREM AKTÜRKOĞLU: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 11

11- LUCAS TORREİRA: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 12

10- HAKİM ZİYECH: 16 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 13

9- SACHA BOEY: 16 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 14

8- FERDİ KADIOĞLU: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 15

7- SEBASTİAN SZYMANSKİ: 18 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 16

6- VİCTOR NELSSON: 18 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 17

5- MAURO İCARDİ: 19 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 18

4- CENGİZ ÜNDER: 20 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 19

3- FRED: 20 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 20

2- WİLFRİED ZAHA: 22 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 21

1- TETE: 25 MİLYON EURO

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