Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

SÜPER LİG YILDIZLARININ PİYASA DEĞERLERİ

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek olan oyuncuları merak ediliyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu transferleriyle birlikte en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular listesi güncellendi.



İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;