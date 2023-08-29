Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Liste güncellendi (2023-2024 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)
Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hararetli geçerken birçok yıldız oyuncu da Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ligde bu yıl şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, yıldız isimler daha şimdiden imza attı. İcardi, Cengiz Ünder, Fred, Wilfried Zaha, Tete, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Daniel Amartey gibi yıldız isimler Süper Lig'e transfer oldu. Süper Lig'de transfer dönemi henüz tamamlanmadı fakat piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte 2023-2024 sezonu Süper Lig'deki en değerli güncel 20 oyuncu.
SÜPER LİG YILDIZLARININ PİYASA DEĞERLERİ
Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek olan oyuncuları merak ediliyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu transferleriyle birlikte en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular listesi güncellendi.
İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;