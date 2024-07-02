Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

EN DEĞERLİ 20 OYUNCU

Süper Lig en değerli 20 oyuncu listesi, Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı transfer etmesi ve Nicolo Zaniolo'nun yeniden Galatasaray'a dönmesiyle birlikte güncellendi.



İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;