Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte geçtiğimiz sezona damga vuran oyuncular, 2024-2025 transfer sezonunun başlamasıyla birlikte değerlerine değer kattı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, birçok oyuncuda Süper Lig'e gelmeye başladı. Süper Lig'de transfer dönemi, eylül ayına kadar sürecek fakat piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'deki en değerli güncel 20 oyuncu.
EN DEĞERLİ 20 OYUNCU
Süper Lig en değerli 20 oyuncu listesi, Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı transfer etmesi ve Nicolo Zaniolo'nun yeniden Galatasaray'a dönmesiyle birlikte güncellendi.
İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;