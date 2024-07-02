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Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte geçtiğimiz sezona damga vuran oyuncular, 2024-2025 transfer sezonunun başlamasıyla birlikte değerlerine değer kattı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, birçok oyuncuda Süper Lig'e gelmeye başladı. Süper Lig'de transfer dönemi, eylül ayına kadar sürecek fakat piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'deki en değerli güncel 20 oyuncu.

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 1

EN DEĞERLİ 20 OYUNCU

Süper Lig en değerli 20 oyuncu listesi, Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı transfer etmesi ve Nicolo Zaniolo'nun yeniden Galatasaray'a dönmesiyle birlikte güncellendi.

İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 2

20- WİLFRİED ZAHA: 11 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 3

19- LİVAKOVİC: 11 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 4

18- SEMİH KILIÇSOY: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 5

17- İSMAİL YÜKSEK: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 6

16- JAYDEN OOSTERWOLDE: 13 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 7

15- ERNEST MUCİ: 13 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 8

14- CENGİZ ÜNDER: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 9

13- AL-MUSRATİ: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 10

12- RAFA SİLVA: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 11

11- KEREM AKTÜRKOĞLU: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 12

10- GEDSON FERNANDES: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 13

9- LUCAS TORREİRA: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 14

8- MAURO İCARDİ: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 15

7- VİCTOR NELSSON: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 16

6- BARIŞ ALPER YILMAZ: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 17

5- DAVİNSON SANCHEZ: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 18

4- FRED: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 19

3- SEBASTİAN SZYMANSKİ: 19 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 20

2- NİCOLO ZANİOLO: 20 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 21

1- FERDİ KADIOĞLU: 21 MİLYON EURO

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