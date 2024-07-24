Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi: Sıralama değişti (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan futbolcular)
Süper Lig'de 2024-2025 transfer sezonu bu yıl hızlı başladı ve takımlar birçok yıldız ismi Süper Lig'e getirdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ligde bu yıl şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, yıldız isimler daha şimdiden imza atmaya başladı. Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin ve Rafa Silva gibi kaliteli isimler Süper Lig'e transfer oldu. Yapılan transferler sonrasında, Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'deki en değerli güncel 20 oyuncu.
EN DEĞERLİ 20 OYUNCU
Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesinde sıralama değişti ve güncel kadrolara göre en değerli 20 oyuncu belli oldu. 2024-2025 transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'nin En-Nesyri, Allan Saint-Maximin transfer etmesi ve Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı kadrosuna katmasıyla birlikte, Süper Lig en değerli 20 oyuncu listesi güncellendi.
İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;