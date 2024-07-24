Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi: Sıralama değişti (2024-2025 Süper Lig piyasa değeri en yüksek olan futbolcular)

EN DEĞERLİ 20 OYUNCU

Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesinde sıralama değişti ve güncel kadrolara göre en değerli 20 oyuncu belli oldu. 2024-2025 transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'nin En-Nesyri, Allan Saint-Maximin transfer etmesi ve Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı kadrosuna katmasıyla birlikte, Süper Lig en değerli 20 oyuncu listesi güncellendi.



İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;