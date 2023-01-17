Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa'dan 3 hocayla 5 galibiyet

18 maçın ilk yarılarında toplam 9 kez gol sevinci yaşayan Kasımpaşa, ikinci yarılarda ise 11 gol kaydetti.

Bu sezon oynadığı maçlarda ilk 15 dakikalarda sadece 1 gol atabilen lacivert-beyazlılar, en çok golü ise maçların 31 ile 45. dakikaları arasında kaydetti. Kasımpaşa bu dakikalarda 5 kez gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa, 16 ile 30. dakikalar arasında ise 3 gol buldu.

Maçların ikinci yarılarında 45 ile 60. dakikalar arasında 4 gol atan Kasımpaşa, 61 ile 75. dakikalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. İstanbul ekibi, karşılaşmaların son bölümü olan 76 ile 90. dakikalarda ise 4 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.