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Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar)

Süper Lig'de kadrolar bazında kulüplerin piyasa değerleri, 2024-2025 transfer sezonunun başlamasıyla birlikte değişmeye başladı. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte birçok yıldız oyuncu Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıkları transferler sonrasında, kulüplerin güncel kadro değerleri, kadroda bulunan oyuncu sayısı ve özelliklerine göre değişim gösterdi. Şu ana kadar yapılan transferlerin ardından sıralamada ilk sırada yer alan takım 60 milyon euroluk bir fark oluşturdu. Peki, Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları kimler?

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 1

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları, yıldız isimlerin Süper Lig'e transfer olmasının ardından güncellenmeye başladı. Süper Lig'de bu sene şampiyonluk için kulüpler, takımlarına birçok yeni takviyede bulundu. Yapılan takviyelerin ardından ise Süper Lig'de kulüp değeri bazı takımlarda yükselişe geçerken, bazı ekiplerde ise düşüş meydana geldi. Peki, Süper Lig'de güncel kadro değeri en yüksek takımlar kimler? İşte 2024-2025 yılı piyasa değeri en yüksek takımlar.

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Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 2

SÜPER LİG KULÜPLERİNİN PİYASA DEĞERLERİ

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek olan kulüpleri, yapılan transferlerin ardından güncellenmeye başladı. Süper Lig'de 2024-2025 sezonu transferleriyle birlikte en yüksek piyasa değerine sahip kulüpler listesi güncellendi.

İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig kulüplerinin oyuncu sayısına ve kadro derinliğine güncel piyasa değerleri;

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 3

10- ADANA DEMİRSPOR: 23.33 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 4

9- KAYSERİSPOR: 25.78 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 5

8- EYÜPSPOR: 28 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 6

7- ÇAYKUR RİZESPOR: 31.50 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 7

6- SAMSUNSPOR: 31.75 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 8

5- BAŞAKŞEHİR: 43.11 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 9

4- TRABZONSPOR: 97.50 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 10

3- BEŞİKTAŞ: 146.28 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 11

2- GALATASARAY: 192.73 MİLYON EURO

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar) - 12

1- FENERBAHÇE: 252.38 MİLYON EURO

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