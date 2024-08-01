Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları: 60 milyon euroluk fark oluştu (2024-2025 piyasa değeri en yüksek takımlar)

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları, yıldız isimlerin Süper Lig'e transfer olmasının ardından güncellenmeye başladı. Süper Lig'de bu sene şampiyonluk için kulüpler, takımlarına birçok yeni takviyede bulundu. Yapılan takviyelerin ardından ise Süper Lig'de kulüp değeri bazı takımlarda yükselişe geçerken, bazı ekiplerde ise düşüş meydana geldi. Peki, Süper Lig'de güncel kadro değeri en yüksek takımlar kimler? İşte 2024-2025 yılı piyasa değeri en yüksek takımlar.