Süper Lig'in parlayan yıldızına Mourinho kancası, 1.8 milyona geldi 20 milyon euroya gidiyor
31.12.2025 11:00
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Süper Lig'in parlayan yıldızını gözüne kestirdi. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan transferler gelişmeleri...
Galatasaray, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Giacomo Raspadori ile ilgileniyor. (Tuttomercato)
Beşiktaş, David Jurasek ile kiralık sözleşmesinin feshi için görüşmelerini sürdürüyor. 25 yaşındaki savunmacı, maddi kayıp yaşamadan ayrılığa sıcak bakıyor. (A Bola)
Benfica, Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'u 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya yakın. Batagov bordo mavili ekibe 1.8 milyon euroya gelmişti. (Sport UA)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Salih Özcan transferinin 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına yetişmesini istiyor. (Sözcü)
Fenerbahçe, CSKA'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklife onay vermeye hazırlanıyor. (Sözcü)
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Christopher Nkunku için sıcak gelişmeler yaşanırken, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin adı da denkleme dahil oldu. Milan, Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Mauro Icardi transferini alternatif olarak belirledi. (La Gazzetta dello Sport)