Süper Lig'in parlayan yıldızına Mourinho kancası, 1.8 milyona geldi 20 milyon euroya gidiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Christopher Nkunku için sıcak gelişmeler yaşanırken, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin adı da denkleme dahil oldu. Milan, Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Mauro Icardi transferini alternatif olarak belirledi. (La Gazzetta dello Sport)