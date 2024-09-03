Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları)

EN DEĞERLİ 20 OYUNCU

Süper Lig'de piyasa değerine göre en değerli oyuncuları listesinde sıralama değişti ve güncel kadrolara göre en değerli 20 oyuncu belli oldu. 2024-2025 transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Osimhen'i kadrosuna katması, Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat, En-Nesyri, Allan Saint-Maximin transfer etmesi ve Beşiktaş'ın Rafa Silva ve İmmobile'yi kadrosuna katmasıyla birlikte, Süper Lig en değerli 20 oyuncu listesi güncellendi.



İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;