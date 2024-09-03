Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları)
Süper Lig'de 2024-2025 transfer sezonu sürmeye devam ederken, Süper Lig ekipleri birçok yıldız ismi Süper Lig'e getirdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ligde bu yıl şampiyonluk için transfer çalışmalarını son sürat sürdürmeye devam ederken, yıldız isimler transfer sezonunun bitmesine 2 hafta kala imzaları atmaya başladı. Osimhem, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Rafa Silva ve İmmobile gibi kaliteli isimler Süper Lig'e transfer oldu. Yapılan transferler sonrasında, Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan futbolcular listesinde sıralama yeniden güncellendi. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'in en değerli 20 oyuncu listesi.
EN DEĞERLİ 20 OYUNCU
Süper Lig'de piyasa değerine göre en değerli oyuncuları listesinde sıralama değişti ve güncel kadrolara göre en değerli 20 oyuncu belli oldu. 2024-2025 transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Osimhen'i kadrosuna katması, Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat, En-Nesyri, Allan Saint-Maximin transfer etmesi ve Beşiktaş'ın Rafa Silva ve İmmobile'yi kadrosuna katmasıyla birlikte, Süper Lig en değerli 20 oyuncu listesi güncellendi.
İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;