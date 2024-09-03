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Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları)

Süper Lig'de 2024-2025 transfer sezonu sürmeye devam ederken, Süper Lig ekipleri birçok yıldız ismi Süper Lig'e getirdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ligde bu yıl şampiyonluk için transfer çalışmalarını son sürat sürdürmeye devam ederken, yıldız isimler transfer sezonunun bitmesine 2 hafta kala imzaları atmaya başladı. Osimhem, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Rafa Silva ve İmmobile gibi kaliteli isimler Süper Lig'e transfer oldu. Yapılan transferler sonrasında, Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan futbolcular listesinde sıralama yeniden güncellendi. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'in en değerli 20 oyuncu listesi.

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 1

EN DEĞERLİ 20 OYUNCU

Süper Lig'de piyasa değerine göre en değerli oyuncuları listesinde sıralama değişti ve güncel kadrolara göre en değerli 20 oyuncu belli oldu. 2024-2025 transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Osimhen'i kadrosuna katması, Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat, En-Nesyri, Allan Saint-Maximin transfer etmesi ve Beşiktaş'ın Rafa Silva ve İmmobile'yi kadrosuna katmasıyla birlikte, Süper Lig en değerli 20 oyuncu listesi güncellendi.

İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 2

20- SEMİH KILIÇSOY: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 3

19- İSMAİL YÜKSEK: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 4

18- ERNEST MUCİ: 13 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 5

17- JAYDEN OOSTERWOLDE: 13 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 6

16- CENGİZ ÜNDER: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 7

15- RAFA SİLVA: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 8

14- AL-MUSRATİ: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 9

13- GEDSON FERNANDES: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 10

12- LUCAS TORREİRA: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 11

11- FRED: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 12

10- VİCTOR NELSSON: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 13

9- MAURO İCARDİ: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 14

8- ALLAN SAİNT-MAXİMİN: 18 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 15

7- DAVİNSON SANCHEZ: 18 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 16

6- GABRİEL SARA: 18 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 17

5- SEBASTİAN SZYMANSKİ: 19 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 18

4- YOUSSEF EN-NESYRİ: 20 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 19

3- BARIŞ ALPER YILMAZ: 20 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 20

2- SOFYAN AMRABAT: 22 MİLYON EURO

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncuları: Liste güncellendi (2024-2025 Süper Lig'in en değerli futbolcuları) - 21

1- VİCTOR OSİMHEN: 100 MİLYON EURO

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