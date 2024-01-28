Süper Lig'in rekoru Boey'de: İşte en pahalı transferler
Sacha Boey'nin Bayern Münih'e rekor transferi, Türk kulüplerinin son dönemde artan oyuncu satışı gelirinde çıtayı zirveye çıkardı. Bonservis bedelini 26'ya katlayarak Alman devine imza atan Boey, transferdeki doğru hamlelerin kulüpler için önemli bir gelir kalemi olabileceğini gösterdi.
Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Türk futbolunda rekor kırdı. Sağ bekini 30 milyon euro karşılığında Alman devine gönderen Galatasaray, Türk futbol tarihindeki en pahalı oyuncu satışını yaptı. 2,5 sezon önce 1 milyon 150 bin euroya Sarı kırmızılılara imza atan Boey, bonservis değerini 26'ya katladı. 23 yaşındaki futbolcu 30 milyon euroluk transferiyle, Cenk Tosun'a ait satış rekorunu da geride bıraktı.