Süper Lig'in rekoru Boey'de: İşte en pahalı transferler

Galatasaray 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao'yu 13 milyon euroya Sevilla, Fenerbahçe ise 3 milyon 800 bin euroya aldığı Atilla Szalai'yı 12 milyon 300 bin euroya sattı.



Türk futbolunda satış rekoruna sahne olan kış transfer dönemi, 9 Şubat'ta kapanacak.