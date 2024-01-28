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Süper Lig'in rekoru Boey'de: İşte en pahalı transferler

Sacha Boey'nin Bayern Münih'e rekor transferi, Türk kulüplerinin son dönemde artan oyuncu satışı gelirinde çıtayı zirveye çıkardı. Bonservis bedelini 26'ya katlayarak Alman devine imza atan Boey, transferdeki doğru hamlelerin kulüpler için önemli bir gelir kalemi olabileceğini gösterdi.

Süper Lig'in rekoru Boey'de: İşte en pahalı transferler - 1

Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Türk futbolunda rekor kırdı. Sağ bekini 30 milyon euro karşılığında Alman devine gönderen Galatasaray, Türk futbol tarihindeki en pahalı oyuncu satışını yaptı. 2,5 sezon önce 1 milyon 150 bin euroya Sarı kırmızılılara imza atan Boey, bonservis değerini 26'ya katladı. 23 yaşındaki futbolcu 30 milyon euroluk transferiyle, Cenk Tosun'a ait satış rekorunu da geride bıraktı.

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Süper Lig'in rekoru Boey'de: İşte en pahalı transferler - 2

Beşiktaş milli futbolcuyu, Everton'a 22,5 milyon euro'ya satmıştı. Türk kulüplerinin en pahalı 5 oyuncu satışı arasında, Elvir Baliç'in Real Madrid'e 21 milyon euro'luk, Vedat Muriç'in Lazio'ya 21 milyon euro'luk ve Arda Güler'in Real Madrid'e 20 milyon euro'luk transferleri yer alıyor.

Süper Lig'in rekoru Boey'de: İşte en pahalı transferler - 3

Türk kulüplerinin son dönemde borçları artsa da, futbolcu satışlarından elde edilen gelir dikkat çekiyor. Son 5 sezondaki hamleler, transferin sadece harcama değil, yatırım olabileceğini de gösterdi.

Süper Lig'in rekoru Boey'de: İşte en pahalı transferler - 4

Boey değerini 26'ya katlarken, Fenerbahçe 3 milyon euroya aldığı Kim Min Jae'yi 18 milyon euroya, 180 bin euroya   transfer ettiği Elif Elmas'ı 17 milyon 700 bin euroya Napoli'ye sattı.

Süper Lig'in rekoru Boey'de: İşte en pahalı transferler - 5

Galatasaray 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao'yu 13 milyon euroya Sevilla, Fenerbahçe ise 3 milyon 800 bin euroya aldığı Atilla Szalai'yı 12 milyon 300 bin euroya sattı.

Türk futbolunda satış rekoruna sahne olan kış transfer dönemi, 9 Şubat'ta kapanacak.

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