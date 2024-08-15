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Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri

Süper Lig'in yeni yengeleri, 2024-2025 Süper Lig sezonunun açılmasıyla birlikte gündeme gelmeye başladı. Bu sezon Süper Lig'e transfer olan birçok yıldız ismin hayatları merak edilirken, futbolcuların eşleri de dikkat çekti. İşte taraftarların beğeni yağdırdığı Süper Lig'in bu sezonki yeni yengeleri.

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlamasıyla birlikte birçok yıldız isim, Süper Lig'e transfer oldu. Immobile, Gabriel Paulista, Gabriel Sara, Stefan Savic gibi oyuncuların lige gelmesiyle birlikte, sosyal medyada taraftarların yeni yengelerine ise beğeni yağmaya başladı.

İşte Süper Lig'in yeni yengeleri;

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 2

BEŞİKTAŞ - Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 3
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 4

GALATASARAY - Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 5
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 6

BEŞİKTAŞ - Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 7
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 8

TRABZONSPOR - Stefan Savic ve Nikolija Pesic

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 9
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 10

GALATASARAY - Elias Jelert Kristensen ve Cecilie Flintholm

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 11
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 12

TRABZONSPOR - Pedro Malheiro ve Mariana Marques

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 13
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 14

GAZİANTEP FK - Enric Saborit ve Janire Martos

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 15
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 16

GAZİANTEP FK - Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 17
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 18

ANTALYASPOR - Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 19
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 20

GÖZTEPESPOR - Djalma Silva ve Elisa Bernardo

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 21
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 22

SİVASSPOR - Alex Pritchard ve Keeley Handelaar

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 23
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 24

ANTALYASPOR - Kenan Piric ve Erina Piric

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 25
Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 26

KONYASPOR - Josip Calusic ve Leonna Calusic

Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri - 27
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