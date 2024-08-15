Süper Lig'in süper yengeleri: İşte taraftarların bu sezon beğeni yağdırdığı futbolcuların eşleri

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlamasıyla birlikte birçok yıldız isim, Süper Lig'e transfer oldu. Immobile, Gabriel Paulista, Gabriel Sara, Stefan Savic gibi oyuncuların lige gelmesiyle birlikte, sosyal medyada taraftarların yeni yengelerine ise beğeni yağmaya başladı.



İşte Süper Lig'in yeni yengeleri;