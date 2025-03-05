Süper Lig'in "yabancı VAR" raporu ortaya çıktı: İsim ve ülkelerde şaşırtan rakam
Trendyol Süper Lig’de bu sezon yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hayata geçtiği 20. haftadan itibaren oynanan 63 maçta 12 kezle en çok Portekizli hakemler VAR odasına girdi. Danimarkalı Jakob Kehlet ise bu süreçte en fazla görev alan hakem oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması başladı. Ligde 20 ila 26. haftalar arasında toplam 63 müsabaka oynandı. Bu karşılaşmalarda 33 farklı yabancı hakem VAR odasına girdi.