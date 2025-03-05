Süper Lig'in "yabancı VAR" raporu ortaya çıktı: İsim ve ülkelerde şaşırtan rakam

EN ÇOK PORTEKİZLİ HAKEMLER

Yabancı VAR uygulamasının yürürlükte olduğu 7 haftada en çok Portekizli hakemler görev aldı. 6 Portekizli hakem, 12 defa VAR’ın başına geçti. MHK; Helder Malheiro, David Rafael Oliveira da Silva, Claudio Pereira, Helder Carvalho, Bruno Esteves ve Fabio Melo’yu 2’şer kez Süper Lig maçlarına atadı. Portekizlileri, 4 hakemi toplam 10 kez Riva’ya gelen Danimarka takip etti. İspanyol 5 hakem ise 9 defa VAR görevine çağrıldı.