Süper Lig'in zirvesinde son durum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı.

Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Bir maç eksiği bulunan Galatasaray, erteleme maçında Göztepe karşısına çıktı. Sarı kırmızılılar maç sayısını eşitleyerek haftayı 67 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.



AVERAJ HESABI

Galatasaray ile Trabzonspor'un eşit puanda kalması halinde bordo mavili ekibin üstünlüğü var. Trabzonspor ve Fenerbahçe eşit puanda kalırsa sarı lacivertliler üste yer alacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan eşitliğinde ise Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonucu belirleyici olacak.