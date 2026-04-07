Süper Lig'in zirvesinde son durum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

07.04.2026 13:32

Son Güncelleme: 08.04.2026 22:17

Batuhan Durmuş

Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı. Kritik maçlar sonrası puan durumu yeniden şekillendi. İşte şampiyonluk yarışında son durum ve kalan maçlar...

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YENİ PERDE

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı. 

 

Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. 

 

Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

 

Bir maç eksiği bulunan Galatasaray, erteleme maçında Göztepe karşısına çıktı. Sarı kırmızılılar maç sayısını eşitleyerek haftayı 67 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.

AVERAJ HESABI

 

Galatasaray ile Trabzonspor'un eşit puanda kalması halinde bordo mavili ekibin üstünlüğü var. Trabzonspor ve Fenerbahçe eşit puanda kalırsa sarı lacivertliler üste yer alacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan eşitliğinde ise Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonucu belirleyici olacak. 

KALAN MAÇLAR

1.GALATASARAY - 67 PUAN

 

KOCAELİSPOR

 

GENÇLERBİRLİĞİ (D)

 

FENERBAHÇE

 

SAMSUNSPOR (D)

 

ANTALYASPOR

 

KASIMPAŞA (D)

2.FENERBAHÇE - 63 PUAN

 

KAYSERİSPOR (D)

 

RİZESPOR

 

GALATASARAY (D)

 

BAŞAKŞEHİR

 

KONYASPOR (D)

 

EYÜPSPOR

3.TRABZONSPOR - 63 PUAN

 

ALANYASPOR (D)

 

BAŞAKŞEHİR

 

KONYASPOR (D)

 

GÖZTEPE

 

BEŞİKTAŞ (D)

 

GENÇLERBİRLİĞİ