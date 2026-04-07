Süper Lig'in zirvesinde son durum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları
07.04.2026 13:32
Son Güncelleme: 08.04.2026 22:17
Batuhan Durmuş
Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı. Kritik maçlar sonrası puan durumu yeniden şekillendi. İşte şampiyonluk yarışında son durum ve kalan maçlar...
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YENİ PERDE
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı.
Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Bir maç eksiği bulunan Galatasaray, erteleme maçında Göztepe karşısına çıktı. Sarı kırmızılılar maç sayısını eşitleyerek haftayı 67 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.
AVERAJ HESABI
Galatasaray ile Trabzonspor'un eşit puanda kalması halinde bordo mavili ekibin üstünlüğü var. Trabzonspor ve Fenerbahçe eşit puanda kalırsa sarı lacivertliler üste yer alacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan eşitliğinde ise Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonucu belirleyici olacak.
KALAN MAÇLAR
1.GALATASARAY - 67 PUAN
KOCAELİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ (D)
FENERBAHÇE
SAMSUNSPOR (D)
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA (D)
2.FENERBAHÇE - 63 PUAN
KAYSERİSPOR (D)
RİZESPOR
GALATASARAY (D)
BAŞAKŞEHİR
KONYASPOR (D)
EYÜPSPOR
3.TRABZONSPOR - 63 PUAN
ALANYASPOR (D)
BAŞAKŞEHİR
KONYASPOR (D)
GÖZTEPE
BEŞİKTAŞ (D)
GENÇLERBİRLİĞİ