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Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi?

Futbolda transfer piyasasına damga vuran Suudi Arabistan kulüplerinin yaptığı harcamalar, 3 milyar dolar barajını aştı. Cristiano Ronaldo transferiyle futbolda yeni bir pazarın kapısını açan Körfez ülkesi, yeni sezonda bir çok yıldıza ev sahipliği yapacak.

Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi? - 1

Yıldız yağmuru, Veliaht Prens Selman'ın uzun vadeli ekonomik planının tanıtım yüzü olarak futbolu seçmesiyle başladı.

Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 350 milyon sterlin'e satın aldı, ülkesindeki takımlara 20 milyar dolar kaynak ayırdı.

Suudi Arabistan kulüplerinin ilk hamlesi Cristiano Ronaldo'ydu.


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Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi? - 2

Tarihin en büyük futbolcularından birini yıllık 200 milyon dolara kadrosuna katan El Nassr, yeşil sahalarda yeni bir pazarın kapısını açtı.

Karim Benzema, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic ve Edouard Mendy gibi isimler Arabistan kulüplerine imza attı.




Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi? - 3

Son olarak Bayern Münih'ten Sadio Mane'nin de dahil olduğu bu yeni akımda, 3 milyar dolardan fazla harcama yapıldı.

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ve Steven Gerrard gibi teknik direktörler de Körfez'in yolunu tuttu.

El Nassr, El Ahli, El İttifak, El İttihad ve El Hilal gibi 5 kulübün başrol oynadığı transfer furyasını reddedenler de oldu.


Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi? - 4

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, Arabistan'tan aldıkları teklifleri geri çevirdi.

Futbol ekonomisinin boyutunu değiştiren Suudi atılımından endişelenenler de var.

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, FIFA'nın harcama sınırı konusunda somut adımlar atmasını istiyor: "Avrupa futbol ekonomisinde karşılığı olmayan rakamlar bizi de etkiliyor. FIFA bu konuda bir çözüm bulmalı. Futbolcuların Suudi Arabistan'ı tercih etmesini anlıyorum. Buradaki sorun futbolcularda değil, net bir kural koymayan FIFA'da"


Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi? - 5

47 yıllık geçmişi bulunan Suudi Arabistan Ligi'nin yıldız transferler üzerinden kurduğu yeni stratejinin sürdürülebirliği merak konusu.

Yaklaşık 10 yıl önce aynı yönteme başvuran Çin'in denemesi, ödenemeyen maaşlar ve ülkenin yenide yerli futbolculara dönüş planıyla yarıda kalmıştı.




Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi? - 6

İŞTE ÖNE ÇIKAN TRANSFERLERDEN BAZILARI

Al Nassr: Mane 150 milyon euro, Marcelo Brozovic, Seko Fofana

Al Ahli: Saint Maximin 140 milyon euro, Riyad Mahrez 150 milyon euro, Roberto Firmino, Edouard Mendy

Al İttifak: Jordan Henderson, Moussa Dembele

Al İttihad: Karim Benzema, Ngolo Kante, Jota

Al Hilal: Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom

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