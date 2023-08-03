Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi?
Futbolda transfer piyasasına damga vuran Suudi Arabistan kulüplerinin yaptığı harcamalar, 3 milyar dolar barajını aştı. Cristiano Ronaldo transferiyle futbolda yeni bir pazarın kapısını açan Körfez ülkesi, yeni sezonda bir çok yıldıza ev sahipliği yapacak.
Yıldız yağmuru, Veliaht Prens Selman'ın uzun vadeli ekonomik planının tanıtım yüzü olarak futbolu seçmesiyle başladı.
Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 350 milyon sterlin'e satın aldı, ülkesindeki takımlara 20 milyar dolar kaynak ayırdı.
Suudi Arabistan kulüplerinin ilk hamlesi Cristiano Ronaldo'ydu.