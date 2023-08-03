Suudi Arabistan kulüpleri 3 milyar dolar barajını aştı: FIFA kısıtlama getirecek mi?

Son olarak Bayern Münih'ten Sadio Mane'nin de dahil olduğu bu yeni akımda, 3 milyar dolardan fazla harcama yapıldı.



Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ve Steven Gerrard gibi teknik direktörler de Körfez'in yolunu tuttu.



El Nassr, El Ahli, El İttifak, El İttihad ve El Hilal gibi 5 kulübün başrol oynadığı transfer furyasını reddedenler de oldu.





