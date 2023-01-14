Suudi Arabistan'da El Clasico: Real Madrid ile Barcelona İspanya Süper Kupa finalinde karşılaşacak

La Liga’nın ve Süper Kupa’nın son sahibi Real Madrid, King Fahd Stadyumu’nda galibiyet için sahaya çıkıyor. İspanya Kral Kupası’nda geçen sene Real Betis’e karşı final oynayan Valencia ile yarı finalde karşılaşan ve berabere biten mücadeleyi penaltılarla kazanan Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde İspanya Süper Kupası’nın peşinde. Kupayı 12 kez müzesine götüren Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona ile kupa sayısını eşitlemek istiyor.





