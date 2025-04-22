Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?"

"Al Shabab, Terim döneminde 14 maçta 34 gol atarak, maç başına 2,42 gol oranıyla 2024-25 sezonunun en iyi hücum yapan takımlarından biri haline geldi. Aynı dönemde, yalnızca geçen sezonun şampiyonu Al Hilal (40), Terim'in Al Shabab'ından daha fazla gol attı. Pereira ile 13 maçta atılan 18 golle (maç başına 1,38 gol) karşılaştırıldığında, Al Shabab'ın genel olarak daha güçlü bir tehdit olduğu açık. Terim, takımını şu anda bulundukları yere taşıdı ve ligde ilk dörde girmenin eşiğinde."