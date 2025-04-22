Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?"
Takımı Al Shabab ile ligde 8 maçtır yenilmeyen ve son olarak eski Fenerbahçeli Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e şampiyonluk yolunda çelme takan Fatih Terim ülkede gündeme oturdu. Geçtiğimiz ay "Ayın Teknik Direktörü" seçilen Terim için övgüler yapıldı. Suudi Pro Lig'in resmi internet sitesinde "Al Shabab'ı istikrarsızlıktan kurtaran sihirli formülü ne?" ifadelerine yer verilen haberde, tecrübeli teknik direktörün yarattığı etkiye vurgu yapıldı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, burada gösterdiği performans nedeniyle gündem oldu.