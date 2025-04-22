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Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?"

Takımı Al Shabab ile ligde 8 maçtır yenilmeyen ve son olarak eski Fenerbahçeli Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e şampiyonluk yolunda çelme takan Fatih Terim ülkede gündeme oturdu. Geçtiğimiz ay "Ayın Teknik Direktörü" seçilen Terim için övgüler yapıldı. Suudi Pro Lig'in resmi internet sitesinde "Al Shabab'ı istikrarsızlıktan kurtaran sihirli formülü ne?" ifadelerine yer verilen haberde, tecrübeli teknik direktörün yarattığı etkiye vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?" - 1

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, burada gösterdiği performans nedeniyle gündem oldu.

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Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?" - 2

Geçtiğimiz ay "Ayın Teknik Direktörü" seçilen Terim için Suudi Pro Lig'in resmi internet sitesinde "Terim'in dönüşümü: Türk efsanesi Al Shabab'ı nasıl harekete geçirdi?" başlıklı haberde, tecrübeli teknik direktörün yarattığı etkiye vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?" - 3

Takımın yıldızlarından Yannick Carrasco'nun sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, Fatih Terim'i geriye götürmediği yazıldı. Son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve en formda Terim'in takımının ligde ilk 4'e götürme ihtimalinin olduğu yazıldı.

Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?" - 4

Haberde, Terim'in "Al Shabab'ı istikrarsızlıktan kurtaran sihirli formülü ne?" sorusunun ardından şu ifadelere yer verildi:

"Elbette ilk olarak Faslı forvet Abderrazak Hamdallah'tan en iyiyi çıkarmak. Sakatlık nedeniyle sezonun başlangıcını kaçıram Hamdallah, devre arasından sonra ligin en tehlikeli forvetlerinden biri olarak yükselişe geçti ve Terim döneminde 14 maçtan 14 gol attı."

Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?" - 5

"Al Shabab, Terim döneminde 14 maçta 34 gol atarak, maç başına 2,42 gol oranıyla 2024-25 sezonunun en iyi hücum yapan takımlarından biri haline geldi. Aynı dönemde, yalnızca geçen sezonun şampiyonu Al Hilal (40), Terim'in Al Shabab'ından daha fazla gol attı. Pereira ile 13 maçta atılan 18 golle (maç başına 1,38 gol) karşılaştırıldığında, Al Shabab'ın genel olarak daha güçlü bir tehdit olduğu açık. Terim, takımını şu anda bulundukları yere taşıdı ve ligde ilk dörde girmenin eşiğinde."

Suudi Arabistan'da gündem Fatih Terim: "Türk efsanesinin sihirli formülü ne?" - 6

Son olarak ligin 29. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Kingdom Arena'da karşılaştı. Bu mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte ligde son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Terim'in öğrencileri, 51 puana yükseldi ve 6. sırada konumlandı.

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