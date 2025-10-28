Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için çılgın projeler: İşte statlar ve maliyeti

Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası için çılgın projelerini tanıtmaya devam ediyor. Bu statlardan en pahalısı ve en görkemlisi NEOM Sky Stadium, olacak.



Tamamlandığında 46 bin seyirci kapasitesine sahip olacak stadyumun, güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışması planlanıyor. İnşaatın 2027 yılında başlaması öngörülüyor. Sadece bu stadyum şehrinin maliyetinin 1 trilyon doları bulması bekleniyor.