Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için çılgın projeler: İşte statlar ve maliyeti

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için çılgın projeler ve stadyumların hazırlığına başladı. Peki Suudi Arabistan, 2034 için turnuvaya hangi statları hazırlayacak, ne kadar harcama yapacak? İşte ayrıntılar ve stadyumlar...

Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası için çılgın projelerini tanıtmaya devam ediyor. Bu statlardan en pahalısı ve en görkemlisi NEOM Sky Stadium, olacak.

Tamamlandığında 46 bin seyirci kapasitesine sahip olacak stadyumun, güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışması planlanıyor. İnşaatın 2027 yılında başlaması öngörülüyor. Sadece bu stadyum şehrinin maliyetinin 1 trilyon doları bulması bekleniyor.

Suudi Arabistan, turnuva için akıllı futbol şehirleri de kuracak. Bölgeler, spor ve yaşam temelli yeni bir merkez haline getirilecek.

Ülkenin spor altyapısında büyük bir dönüşüm planladığı biliniyor. FIFA Dünya Kupası 2034 adaylığı kapsamında en az 10 yeni stadyumun inşa edilecek.

Projelerin merkezinde ise Riyad’daki Kral Selman Uluslararası Stadyumunun yer aldığı öğrenildi. Bu stadyumun 92 bin 760 kişi kapasitesiyle 2029’da tamamlanması hedefleniyor. İşte Dünya Kupası'nda kullanılması planlanan stadyumlar...

ROSHN STADIUM

QIDDIYA LARGE FESTIVAL GROUNDS

SOUTH RIYADH STADIUM

PRINCE MOHAMMED BIN SALMAN STADIUM

PRINCE FAISAL BIN FAHAD SPORTS CITY STADIUM

KING SALMAN PARK

KING SAUD UNIVERSITY STADIUM

KING FAHAD SPORTS CITY STADIUM

NEW MURABBA STADIUM

KING SALMAN INTERNATIONAL STADIUM

