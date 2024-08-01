Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı
Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için FIFA'ya başvuruda bulundu. Arabistan, Riyad, Cidde, Al Khobar, Abha'da 15 stadyumluk bir sunum yaparken, "The Line" şehrinde yer alacak Neom Stadyumunu da projeye dahil etti. FIFA'nın ev sahipliği için Aralık ayında karar vereceği aktarıldı.
Suudi Arabistan, 2034 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu.
FIFA'ya yapılan bu başvuruda Riyad, Cidde, Al Khobar ve Abha'da yer alan 15 stadyumluk proje sunumu yapıldı.