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Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı

Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için FIFA'ya başvuruda bulundu. Arabistan, Riyad, Cidde, Al Khobar, Abha'da 15 stadyumluk bir sunum yaparken, "The Line" şehrinde yer alacak Neom Stadyumunu da projeye dahil etti. FIFA'nın ev sahipliği için Aralık ayında karar vereceği aktarıldı.

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 1

Suudi Arabistan, 2034 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu.

FIFA'ya yapılan bu başvuruda Riyad, Cidde, Al Khobar ve Abha'da yer alan 15 stadyumluk proje sunumu yapıldı.

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Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 2

Ayrıca Suudi Arabistan'da "The Line" ismiyle geleceğin şehri olarak nitelendirilen ve inşaatı süren şehir planlamasında Neom Stadyumu da sunumda yer aldı.

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 3

Dünya Kupası için toplam 11 yeni stadyum planlanırken, üç stadyumun da inşaatının devam ettiği kaydedildi.

FIFA, Aralık ayında Suudi Arabistan'ın 2034 etkinliğine ev sahipliği yapması hakkında karar verecek.

Ayrıca Arabistan şu anda 2034 Dünya Kupası için teklif veren tek ülke konumunda.

İşte Suudi Arabistan'ın FIFA'ya sunduğu projede yer alan 15 stadyum:

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 4

YENİ MURABBA STADYUMU | RİYAD

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 5

KRAL SALMAN ULUSLARARASI STADYUMU | RİYAD

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 6

ROSHN STADYUMU | RİYAD

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 7

KRAL FAHD SPOR ŞEHİR STADYUMU | RİYAD

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 8

PRENS MUHAMMED BİN SELMAN STADYUMU, RİYAD

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 9

PRENS FAYSAL BİN FAHD SPOR ŞEHİR STADYUMU |  RİYAD

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 10

GÜNEY RİYAD STADYUMU | RİYAD

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 11

KRAL HALİD ÜNİVERSİTESİ STADYUMU |  ABHA

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 12

KRAL SUUD ÜNİVERSİTESİ STADYUMU | RİYAD

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 13

NEOM STADYUMU | THE LINE

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 14

ARAMCO STADYUMU | AL KHOBAR

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 15

KRAL ABDULLAH SPOR ŞEHRİ STADYUMU | CİDDE

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 16

QİDDİYA SAHİL STADYUMU | CİDDE

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 17

CİDDE MERKEZ GELİŞİM STADYUMU | CİDDE

Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı - 18

KRAL ABDULLAH EKONOMİK ŞEHİR STADYUMU | CİDDE

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