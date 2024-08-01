Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için ev sahipliği başvurusu: Projenin sunumu ortaya çıktı

Dünya Kupası için toplam 11 yeni stadyum planlanırken, üç stadyumun da inşaatının devam ettiği kaydedildi.

FIFA, Aralık ayında Suudi Arabistan'ın 2034 etkinliğine ev sahipliği yapması hakkında karar verecek.

Ayrıca Arabistan şu anda 2034 Dünya Kupası için teklif veren tek ülke konumunda.

İşte Suudi Arabistan'ın FIFA'ya sunduğu projede yer alan 15 stadyum: