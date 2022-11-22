Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyeti ülkeye resmi tatil getirdi

Arap dünyasının önde gelen sanatçılarından Amr Diyab ve Ahlam gibi bir çok ünlü isim de Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti.

Maç heyecanı Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. Mısır, Kuveyt ve Gazze Şeridi'nde de maçın ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı.