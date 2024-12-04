Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar!
Tüm dünyada gündem olan boks maçında karşılaşan Mike Tyson ile Jake Paul'a Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif yapıldı. İkili yeniden karşı karşıya getirmek isteyen Suudiler, Mike Tyson'a 3 dakikada Jake Paul'u nakavt etmesi halinde 700 milyon dolar ödeme yapacak.
Mike Tyson ile Jake Paul yeniden ringe çıkabilir. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ikilinin rövanş maçına çıkması için Suudi Arabistan hareket geçti.