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Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar!

Tüm dünyada gündem olan boks maçında karşılaşan Mike Tyson ile Jake Paul'a Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif yapıldı. İkili yeniden karşı karşıya getirmek isteyen Suudiler, Mike Tyson'a 3 dakikada Jake Paul'u nakavt etmesi halinde 700 milyon dolar ödeme yapacak.

Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 1

Mike Tyson ile Jake Paul yeniden ringe çıkabilir. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ikilinin rövanş maçına çıkması için Suudi Arabistan hareket geçti.


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Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 2

Mike Tyson ve Jake Paul'un tekrardan ringe çıkması için Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh'ten teklif gittiği belirtildi.


Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 3

İlk maçın kurgu olduğu söylentileri sonrası Al-Sheikh'in gerçek bir mücadele izletmek istediği ve bu nedenle Mike Tyson'a Jake Paul'u nakavt etmesi halinde dudak uçuklatan bir ödeme yapacağı öne sürüldü.


Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 4

Marca'da yer alan habere göre; Al-Sheikh'in bu dövüş için Mike Tyson'a Jake Paul'u 3 dakika içerisinde nakavt etmesi halinde 700 milyon dolar ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 5

İkilinin boks maçından yansıyan diğer kareler...

Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 6
Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 7
Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 8
Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 9
Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 10
Suudi Arabistan'ın Mike Tyson ile Jake Paul planı: 3 dakikada nakavta 700 milyon dolar! - 11
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