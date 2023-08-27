Szymanski Avrupa'nın radarında: Talipleri çoğalıyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, şu ana kadar çıktığı 7 maçta 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Polonyalı yıldız 45 dakikada bir doğrudan gole katkı ederek dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'dan talipleri olduğu öne sürülen Szymanski için Napoli ve Sevilla'nın oyuncuyu takip ettiği öne sürüldü.
Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe kulübü Dinamo Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis ödemişti.