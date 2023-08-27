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Szymanski Avrupa'nın radarında: Talipleri çoğalıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, şu ana kadar çıktığı 7 maçta 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Polonyalı yıldız 45 dakikada bir doğrudan gole katkı ederek dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'dan talipleri olduğu öne sürülen Szymanski için Napoli ve Sevilla'nın oyuncuyu takip ettiği öne sürüldü.

Szymanski Avrupa'nın radarında: Talipleri çoğalıyor - 1

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe kulübü Dinamo Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis ödemişti.

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Szymanski Avrupa'nın radarında: Talipleri çoğalıyor - 2

7 MAÇTA DİKKAT ÇEKTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli takımda daha 7 maça çıkan ve 405 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Szymanski Avrupa'nın radarında: Talipleri çoğalıyor - 3

8 GOLE DOĞRUDAN KATKI

7 maçta 4 gol atıp 4 kez de asist ile takım arkadaşlarına destek olan Polonyalı futbolcu, kısa süre içinde devleri peşine takmayı başardı.

Szymanski Avrupa'nın radarında: Talipleri çoğalıyor - 4

SEVILLA SCOUTLARIYLA TAKİPTE

24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli ve Sevilla scoutlarını gönderme kararı alırken her iki takım da hem Avrupa hem de lig maçlarında yakın takipte olacak.

Szymanski Avrupa'nın radarında: Talipleri çoğalıyor - 5

4 SENELİK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan genç oyuncu 24 kez de Polonya Milli Takımı formasını giydi.

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