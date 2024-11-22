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Szymanski için Avrupa kulüpleri devrede: 25 milyon euroluk talep

Fenerbahçe'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'nin ara transfer döneminde Napoli, Fiorentina ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa kulüplerinin radarında olduğu öne sürüldü. Öte yandan sarı-lacivertli yönetimin Polonyalı yıldız için 25 milyon euroluk bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.

Szymanski için Avrupa kulüpleri devrede: 25 milyon euroluk talep - 1

Fenerbahçe'ye Temmuz 2023'te 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Sebastian Szymanski, bu sezon beklentilerin altında kaldı. 

Dinomo Moskova'dan transfer edilen Polonyalı oyuncunun sarı-lacivertlilerdeki geleceği ise merak konusu oldu. 

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Szymanski için Avrupa kulüpleri devrede: 25 milyon euroluk talep - 2

Sabah'ın haberine göre, Polonyalı yıldızı birçok Avrupa kulübünün takip ettiği ve ara transfer döneminde teklifler gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Szymanski için Avrupa kulüpleri devrede: 25 milyon euroluk talep - 3

3 KULÜP TEKLİF YAPABİLİR

25 yaşındaki futbolcu için İtalya Serie A ekipleri Napoli ve Fiorentina'nın yanı sıra Alman ekibi Bayer Leverkusen'in de sarı-lacivertlilerin kapısını çalma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. 

Szymanski için Avrupa kulüpleri devrede: 25 milyon euroluk talep - 4

25 MİLYON EUROLUK TALEP

Güncel piyasa değeri 19 milyon euro olan oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin ise 25 milyon euroluk bir bonservis talep edeceği vurgulandı. 

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıkan Szymanski, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı. 

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