Szymanski için Avrupa kulüpleri devrede: 25 milyon euroluk talep

25 MİLYON EUROLUK TALEP

Güncel piyasa değeri 19 milyon euro olan oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin ise 25 milyon euroluk bir bonservis talep edeceği vurgulandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıkan Szymanski, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.