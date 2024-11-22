Szymanski için Avrupa kulüpleri devrede: 25 milyon euroluk talep
Fenerbahçe'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'nin ara transfer döneminde Napoli, Fiorentina ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa kulüplerinin radarında olduğu öne sürüldü. Öte yandan sarı-lacivertli yönetimin Polonyalı yıldız için 25 milyon euroluk bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'ye Temmuz 2023'te 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Sebastian Szymanski, bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Dinomo Moskova'dan transfer edilen Polonyalı oyuncunun sarı-lacivertlilerdeki geleceği ise merak konusu oldu.