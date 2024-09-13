Taçsız Kral Metin Oktay'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti: Metin Oktay kimdir, ne zaman öldü?

JÜBİLESİNDE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Futbolu 1969'da bırakan Metin Oktay, İstanbul'daki jübile maçında Fenerbahçe forması giydi.



Metin Oktay, 1968-1969 sezonundaki jübile maçında Fenerbahçe ile karşılaşmak istedi. Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın, Oktay'ın bu isteğine 10 dakikalığına da olsa sarı-lacivertli formayı giymesi şartıyla onay verdi.



Bu teklife "Şeref duyarım." yanıtı veren Oktay, İnönü Stadı'ndaki jübile maçından önce Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Can Bartu ile forma değiştirdi.



Türk futbol tarihine ve iki takımın tarihi



rekabetine damga vuran anda 10 dakikalığına Galatasaray efsanesi Metin Oktay sarı-lacivert, Fenerbahçe efsanesi Can Bartu ise sarı-kırmızı formayla kendi takımlarına karşı mücadele etti.



Oktay'ın ikinci jübilesi ise İzmir'de Göztepe ile yapılan maçta oldu.



Kariyeri başarılarla dolu



Metin Oktay, yaklaşık 15 yıl süren futbolculuk kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı.



Oktay, 4'ü Genç Milli Takım olmak üzere 40 kez ay-yıldızlı formayı giydi. A Milli Takım'da 7 kez kaptanlık yapan unutulmaz futbolcu, toplam 17 gol attı.



Metin Oktay, futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı oldu ve lig tarihinde 217 gollük bir rekora imza attı. Bu rekor 1988 yılında Tanju Çolak tarafından kırıldı. Ayrıca, 1962-1963 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol rekorunu kırdı. Bu rekor da 1987-1988 sezonunda 39 golle yine bir başka Galatasaraylı Tanju Çolak tarafından geçildi.



Metin Oktay, 26 maçta attığı 38 golle, maç başına 1,4 gol ortalaması yakaladı. Bu rekor, günümüzde henüz kırılamadı.



Derbi maçlardaki performansıyla Türk futbol tarihinde iz bırakan Metin Oktay, Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a da 13 gol attı.



Metin Oktay, sarı-kırmızılı formayla 2 İstanbul Profesyonel Ligi, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.