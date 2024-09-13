Taçsız Kral Metin Oktay'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti: Metin Oktay kimdir, ne zaman öldü?
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, aramızdan ayrılışının 33. yıl dönümünde anılıyor. Metin Oktay'ın adı, vefatı sonrası Galatasaray'ın Florya'daki tesislerine verilmişti. Peki, nın üzerinden 33 yıl geçti: Metin Oktay kimdir, ne zaman, nasıl öldü?
İzmir'de 2 Şubat 1936'da doğan Metin Oktay, 15 yaşında Damlacıkspor Kulübünde futbola başladı. İlk takımında İzmir futbolunun sembol isimlerinden Sait Altınordu'ya sevgisinden dolayı 8 numaralı formayı terleten Oktay, 1 yıl sonra Adnan Suvari'nin futbolcu-antrenör olarak görev yaptığı Yün Mensucat'a transfer oldu. Yeni forması altında 14 gol atan Metin Oktay, Genç Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
"Taçsız Kral", 11 Nisan 1954'te Belçika'ya karşı ilk kez milli formayı giyerken, 4-0 kazanılan maçın 2 golünü attı. Genç Metin Oktay, aynı yıl İzmirspor'a transfer oldu ve bu forma altında 17 gol atarak 18 yaşında gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. İzmirspor, söz konusu sezonu Mahalli Lig şampiyonu bitirdi.