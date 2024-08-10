Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpiyatlarda hedef bronz madalya

Taha Akgül güreş maçı için geri sayım başladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda oldukça başarılı performans sergileyen Taha Akgül, bu akşam bronz madalya için mücadele edecek. Peki, Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?