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Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpiyatlarda hedef bronz madalya

Milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda son maçına bu akşam çıkacak. Yarı finalde rakibine yenilerek finale çıkma şansını kaçıran Taha Akgül, üçüncülük maçında rakibini yenerek bronz madalyayı almayı hedefliyor. Peki, Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpiyatlarda hedef bronz madalya - 1

Taha Akgül güreş maçı için geri sayım başladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda oldukça başarılı performans sergileyen Taha Akgül, bu akşam bronz madalya için mücadele edecek. Peki, Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpiyatlarda hedef bronz madalya - 2

TAHA AKGÜL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Taha Akgül bronz madalya olimpiyat maçı 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpiyatlarda hedef bronz madalya - 3

HEDEF BRONZ MADALYA

Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha, rakibine 2-1 mağlup oldu ve finale çıkma şansını kaçırdı.

Taha Akgül bu akşam bronz madalya için mücadele edecek.

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