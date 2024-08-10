Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpiyatlarda hedef bronz madalya
Milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda son maçına bu akşam çıkacak. Yarı finalde rakibine yenilerek finale çıkma şansını kaçıran Taha Akgül, üçüncülük maçında rakibini yenerek bronz madalyayı almayı hedefliyor. Peki, Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Taha Akgül güreş maçı için geri sayım başladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda oldukça başarılı performans sergileyen Taha Akgül, bu akşam bronz madalya için mücadele edecek. Peki, Taha Akgül güreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?