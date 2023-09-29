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"Takdir etmemek mümkün değil" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında konuk ettiği Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçı da kazanmış oldu. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Fenerbahçe-Başakşehir maçı değerlendirmesi...

"Takdir etmemek mümkün değil" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu) - 1

TAKDİR ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL

"Fenerbahçe ilk 20 dakikada attığı 3 gol ile işi erken bitirdi. Ama en önemli konu oyun disiplini ve ciddiyeti hiç elden bırakmamalarıydı. Taşlar yerine doğru konunca, yeni transferler de olsa sistem oturdu. Takımda kaliteli yabancı oyuncular var. İleri uç Dzeko'nun da cenazesi dolayısıyla (başı sağ olsun) ülkesine gidip gelmesinden dolayı yorgun gözükmesi, çok kaliteli Tadic'in de kondisyon eksikliğine rağmen futbol bilgisiyle takıma katkı vermesi, İrfan Can'ın da daha tam güçlenmemesi hücum hattında bir tempo düşüklüğü yaratıyordu. Ama esas tempo geri 4'lünün tamamıyla birlikte İsmail ve Szymanski'ydi. Szymanski'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Günümüz futbolunda bir orta saha oyuncusunun neler yapması gerektiğini dün belgeledi. Etkili pres, depar kulvarlarına etkili girişler. Biri çok güzel 2 gol, kaçırdığı iki pozisyon ve defansif yardım… Bir pozisyonda da müthiş bir deparla kendi 18'ine girip gol vuruşunu engelledi. Bu tarzda bir futbolcuyu takdir etmemek mümkün değil."

(Ömer Üründül - SABAH)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Takdir etmemek mümkün değil" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu) - 2

BUNA 'SÜRKLASE ETTİ' DENİR

"Sezon başından bu yana kazanarak gelen Fenerbahçe hakkında dün çıkan bazı yazılar, “İlk kez zorlu bir maça çıkacaklar” mealindeydi. Bunun nedeni de Başakşehir kadrosundaki ‘’tanınmış futbolcular’’ olmalı. Öyle ya bu ülkede ‘’İyi futbol iyi futbolcuyla oynanır’’ türü maliyetli iddialar hüsnükabul görür. Oysa Başakşehir kısa süre önce teknik adam değiştirmek zorunda kalmıştı değil mi? Maç başladı ve Fenerbahçe çullanıp 20 dakikada maçı nihayete erdirdi. Öyle ki devre 3-0 tamamlandığında Başakşehir burnunu bile çıkaramamıştı kendi sahasından!"

(Cem Dizdar - FANATİK)


"Takdir etmemek mümkün değil" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu) - 3

KUŞ SÜRÜSÜ NİZAMININ ÖDÜLÜ

"Fenerbahçe'yse Nordsjaelland’a karşı ne yaptıysa, Alanyaspor’a karşı ne oynadıysa onu yansıttı Kadıköy’de sahaya. Maça kuş sürüsü gibi başladı, organize bir şekilde ön alanda baskıya gitti. 20 dakikada üç golle aldı ödülünü. Fenerbahçeliler bu sezon daha önce Zimbru’ya karşı 13’te 2-0 yapmışlardı skoru. Gaziantep 18’de yine iki gol görmüştü kalesinde. Maribor 17’de çözüldü. Nordsjaelland da yarım saatte iki farklı geriye düşmüştü. Fenerbahçe’nin kadro kalitesi zaten yüksek. Bir de yüksek şiddetli baskıyla başladıklarında erken sonuç alma ihtimalleri de artıyor."

(Uğur Meleke - HÜRRİYET)


"Takdir etmemek mümkün değil" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu) - 4

“EMANET LİDERLİK” SAHİBİNDE

"Fenerbahçe’nin önde baskısı, hataya zorlaması, topu kaybettikten 3-5 saniye sonra geri kazanması yetti ve arttı rakibin yarı alanına yerleşip ceza sahasını zorlamasına, golleri sıralamasına. 5. dakikada, 10 dakikada iki golden sonra biraz gevşedi(!) Fenerbahçe; üçüncü gol için 10 dakika daha beklemek zorunda kaldı tribünler. 20 dakikada maç bitmişti."

(Ercan Güven - MİLLİYET)


"Takdir etmemek mümkün değil" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu) - 5

5 SANİYE KURALI

"Fenerbahçe öyle bir maç başlangıcı yaptı ki, Kadıköy’ü Başakşehir için yangın yerine çevirdi. İsmail Kartal ve futbolcuları ilk 20 dakikada Çağdaş Atan’ın oyuncularına adeta 5 saniye kuralı getirmiş gibiydi. Yüksek şiddetli bir ön alan baskısıyla Başakşehir’in 5 saniyenin üzerinde topa sahip olmasına müsaade etmediler. Topu yiyecek kadar istekliydiler ve baskının şiddeti Başakşehir için baş döndürücüydü."

(Serkan Akcan - FANATİK)

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