Takım arkadaşından Arda Güler'e: Kulübün idolü olmak, iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip
Real Madrid takımının kaptanı Federico Valverde, mükemmel olarak değerlendirdiği takım arkadaşı Arda Güler'in takımın idolü olmak için önünde çok fazla geleceğinin olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu Arda için "Kulübün idolü olmak, iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.
Real Madrid takımının kaptanı Federico Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.
"Arda ile iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içindeki morali nasıl?" şeklindeki soruya, "Mükemmel" cevabın verdi.