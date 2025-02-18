Takım arkadaşından Arda Güler'e: Kulübün idolü olmak, iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip

Valverde, şu ifadeleri kullandı:



"Genç futbolcular kiralık gitmek veya oynamak için çok maç beklemek durumunda. Ama bu seni daha kuvvetli ve daha olgun bir futbolcu yapıyor. Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var."