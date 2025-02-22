Takım arkadaşları gole sevinmedi: Penaltı kavgası oyundan alınmasına neden oldu
Udinese, Serie A'nın 26. haftasında dış sahada Lecce ile karşı karşıya geldi. Konuk ekipte Lorenzo Lucca, kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak istedi ve takımın penaltıcısı Thauvin'in elinden topu aldı. Yaşanan kavganın ardından penaltı vuruşunu yapan 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Kosta Runjaic'in kararıyla oyundan alındı.
PENALTI KAVGASI
Serie A’nın 26. haftasında Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi.
Konuk ekibin kazandığı penaltı sonrası Lorenzo Lucca, takımın penaltıcısı ve kaptanı Thauvin'in elinden topu alarak beyaz noktaya koydu.
Thauvin ve takım arkadaşları topu geri almak için kavga etse de Lucca penaltı atışını kullandı.