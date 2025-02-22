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Takım arkadaşları gole sevinmedi: Penaltı kavgası oyundan alınmasına neden oldu

Udinese, Serie A'nın 26. haftasında dış sahada Lecce ile karşı karşıya geldi. Konuk ekipte Lorenzo Lucca, kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak istedi ve takımın penaltıcısı Thauvin'in elinden topu aldı. Yaşanan kavganın ardından penaltı vuruşunu yapan 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Kosta Runjaic'in kararıyla oyundan alındı.

Takım arkadaşları gole sevinmedi: Penaltı kavgası oyundan alınmasına neden oldu - 1

PENALTI KAVGASI

Serie A’nın 26. haftasında Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin kazandığı penaltı sonrası Lorenzo Lucca, takımın penaltıcısı ve kaptanı Thauvin'in elinden topu alarak beyaz noktaya koydu.

Thauvin ve takım arkadaşları topu geri almak için kavga etse de Lucca penaltı atışını kullandı.

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Takım arkadaşları gole sevinmedi: Penaltı kavgası oyundan alınmasına neden oldu - 2

TAKIM ARKADAŞLARI GOLE SEVİNMEDİ

32. dakikada penaltıyı gole çevirdikten sonra Udinese Teknik Direktörü Runjaic, Lucca’yı oyundan çıkararak yerine Iker Bravo’yu sahaya sürdü

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun kaydettiği bu gole takım arkadaşları da sevinmedi.

Karşılaşmanın ardından Udinese teknik direktörü Kosta Runjaic, Dazn’e verdiği maç sonu röportajında bazı açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşları gole sevinmedi: Penaltı kavgası oyundan alınmasına neden oldu - 3

Teknik direktörün yaşanan olay hakkındaki yorumu şu şekilde:

“Thauvin penaltıcımızdı. Ancak sahada gereğinden uzun süren bir tartışma gördüm ve Lucca kendi başına bir karar aldı. Bu yüzden onu oyundan çıkarmayı tercih ettim. Muhteşem bir penaltı attı ve hepimiz mutluyuz. Önemli olan da bu. Bu, iki oyuncunun bir penaltı için tartıştığı ilk olay değil. Benim bakış açım, bu tür durumların içeride çözülmesi gerektiği yönünde. Hafta içinde bunu konuşacak vaktimiz olacak. O an bir karar verdim. Kurallara uymayanları sevmem, olayın arkasında büyük bir hikaye yok.”

Udinese, Lucca'nın kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 

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