"Takımın atom karıncası" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

Galatasaray moral buldu | Osman Şenhee

"Üst üste oynanan maçlar, sakatlıklar, kart cezaları ister istemez Galatasaray’ın oyun sistemini, performansını aşağı çekti. Dün gece ilk defa Yunus’un 60 dakika sahada kalması bile takımın oyununu olumlu anlamda çok etkiledi. Yunus bir gol Sane’ye attırdı, bir gol de Osimhen’e... On numara forvet arkasında Yunus’un verdiği performansı başka futbolcu veremiyor. Bilhassa Sara kesinlikle o mevkinin futbolcusu değil.

Barış Alper çok şey yapmak istiyor ama yapamıyor. Daha sonra strese giriyor, top kaybediyor. Takımın en önemli futbolcularından bir tanesi.

Sonuçta Galatasaray galibiyeti hak eden bir futbol oynadı. Birbiri ardına gelen zor maçlardan sonra Antalya deplasmanında hem üç puanı aldı, hem de moral buldu.

Sallai sağ bek oynuyor, inanın takımın atom karıncası. Bu çocuk hücuma çıkıyor, defansa dönüyor, rakibin gol ataklarını önlüyor. Yine hücuma çıkıp golünü atıyor. Sahaya mükemmel bir performans koyuyor. Sane’yi de rahatlatıyor. Ismael Jakobs ise sadece idare ediyor. Eren gelince soldaki sıkıntı biter." (MİLLİYET)