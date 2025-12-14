"Takımın atom karıncası" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?
14.12.2025 09:39
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Antalya deplasmanında farklı kazandı, Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
Ocak’ta siz gidin! | Bülent Timurlenk
"Sara'yı dinlendiren, İlkay'ı 6'ya çeken Okan Buruk, onun müthiş tecrübesine orkestra şefliği görevini vermişti. İlkay da iyi yönetti orkestrayı.
Duran toplardan geçen sezon bol gol atan Galatasaray'ın zayıf ev sahibinden duran toptan gol yemesi, üzerine çalışılması gereken bir mesele.
"Ocak'ta gitsin" tezahüratı yapan medyanın ilgili kısmına İcardi'nin golü cevaptır. Onun kadar işinizi yapsanız mesleki itibarınız sosyal medyada sorgulanmazdı." (SABAH)
Galatasaray için ilaç gibi maç! | Mehmet Ayan
"Erken form tutan, çok maç oynamaktan sıkılan ve sahada rakipsiz kalan oyuncu sayısı fazla olan G.Saray için ilaç gibi maçtı. Hele 11 dakikada 2-0’ı bulmak... Bu skor Okan hocaya en azından 60 ve sonrasında ‘sahada rakipsiz kalan oyuncuları’ açısından değiştirebilme avantajı sağlıyordu.
Okan hoca 90 dakikayı kudret kuvvet gösterisi değil, iyi bir idman maçı olarak görmüştür diye umarım. Çünkü Antalyaspor karşısında yapılan başarılı işler genele şamil edilebilir mi; kuşkuluyum." (HÜRRİYET)
Galatasaray moral buldu | Osman Şenhee
"Üst üste oynanan maçlar, sakatlıklar, kart cezaları ister istemez Galatasaray’ın oyun sistemini, performansını aşağı çekti. Dün gece ilk defa Yunus’un 60 dakika sahada kalması bile takımın oyununu olumlu anlamda çok etkiledi. Yunus bir gol Sane’ye attırdı, bir gol de Osimhen’e... On numara forvet arkasında Yunus’un verdiği performansı başka futbolcu veremiyor. Bilhassa Sara kesinlikle o mevkinin futbolcusu değil.
Barış Alper çok şey yapmak istiyor ama yapamıyor. Daha sonra strese giriyor, top kaybediyor. Takımın en önemli futbolcularından bir tanesi.
Sonuçta Galatasaray galibiyeti hak eden bir futbol oynadı. Birbiri ardına gelen zor maçlardan sonra Antalya deplasmanında hem üç puanı aldı, hem de moral buldu.
Sallai sağ bek oynuyor, inanın takımın atom karıncası. Bu çocuk hücuma çıkıyor, defansa dönüyor, rakibin gol ataklarını önlüyor. Yine hücuma çıkıp golünü atıyor. Sahaya mükemmel bir performans koyuyor. Sane’yi de rahatlatıyor. Ismael Jakobs ise sadece idare ediyor. Eren gelince soldaki sıkıntı biter." (MİLLİYET)
Monaco’da keşke Yunus’la başlasaydı | Levent Tüzemen
"Okan Buruk, Yunus'un hücumdaki etkili oyununu gördükten sonra acaba, "Monaco'da oyuna keşke Yunus'la başlasaydım" diye düşünmüş müdür? Çünkü bu Yunus, Monaco'da ilk yarı etkili oynayan G.Saray'ın pozisyon bulmasına fazlasıyla katkı sağlardı. Antalya önüne Yunus'lu kadroyla çıkan G.Saraylı oyuncular, oyunun ilk yarısında sahanın hakimiydi, inanılmaz pozisyonlar ürettiler. Eğer Osimhen, son vuruşlarda dikkatli olabilseydi rahatlıkla üç gol atıp gol krallığında tahta otururdu. Yunus sayesinde Sallai, özellikle Leroy Sane çok etkili oynadılar. Sane'nin attığı gol, Yunus'un pas kalitesiyle geldi.
Yine Yunus'un varlığıyla Torreira ve İlkay ikilisi rahat pas kulandılar çünkü Yunus, resmen Osimhen'in arkasında pas istasyonu oldu. Okan Buruk'un Yunus'a ne kadar ihtiyacı olduğunu Antalya maçında gözlemledik. Yunus bir maestro gibi görev yaparken Osimhen'in attığı gole de verdiği mükemmel pasla büyük katkı sağladı." (SABAH)