Talisca Fenerbahçe'yi bekliyor: Sakatlık gerçeği ortaya çıktı
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyor. Son iki resmi maçta sakatlığı dolayısıyla kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncunun takımla birlikte antrenman yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilere transfer olma ihtimalinden dolayı kadroya alınmadığı iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken Anderson Talisca iddiaları gün geçtikçe güçleniyor.
Al-Nassr forması giyen Brezilyalı oyuncu son iki resmi maçta sakatlığı gerekçe gösterilerek kadroya dahil edilmemişti.