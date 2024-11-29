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Talisca Fenerbahçe'yi bekliyor: Sakatlık gerçeği ortaya çıktı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyor. Son iki resmi maçta sakatlığı dolayısıyla kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncunun takımla birlikte antrenman yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilere transfer olma ihtimalinden dolayı kadroya alınmadığı iddia ediliyor.

Talisca Fenerbahçe'yi bekliyor: Sakatlık gerçeği ortaya çıktı - 1

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken Anderson Talisca iddiaları gün geçtikçe güçleniyor.

Al-Nassr forması giyen Brezilyalı oyuncu son iki resmi maçta sakatlığı gerekçe gösterilerek kadroya dahil edilmemişti.

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Talisca Fenerbahçe'yi bekliyor: Sakatlık gerçeği ortaya çıktı - 2

İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Ancak 30 yaşındaki yıldız ismin idmanlarda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Bu gelişme Talisca'nın Fenerbahçe ile anlaştığı ve takımdan ayrılacağı için kadroya alınmadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Talisca Fenerbahçe'yi bekliyor: Sakatlık gerçeği ortaya çıktı - 3

Brezilyalı el sıkıştığı Fenerbahçe'nin Al-Nassr ile anlaşmasını bekliyor.

Her iki kulübün de yöneticilerinin her gün görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Talisca Fenerbahçe'yi bekliyor: Sakatlık gerçeği ortaya çıktı - 4

Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertliler daha önce satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı yıldız futbolcuyu 5 milyon euroluk bir bedelle kadroya katmak istiyor.

Talisca Fenerbahçe'yi bekliyor: Sakatlık gerçeği ortaya çıktı - 5

Suudi ekibin rakamın artırılması için pazarlıklarda bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer sezonuna kadar imzaları atmak istiyor.

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