Talisca Fenerbahçe'yi bekliyor: Sakatlık gerçeği ortaya çıktı

İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Ancak 30 yaşındaki yıldız ismin idmanlarda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Bu gelişme Talisca'nın Fenerbahçe ile anlaştığı ve takımdan ayrılacağı için kadroya alınmadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.