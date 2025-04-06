Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre kadroda 7 değişiklik yaptı.



Portekizli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan derbinin başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Fred, Amrabat, Szymanski ve Skriniar'ı, bordo-mavili takıma karşı da ilk 11'de sahaya sürdü.



Galatasaray maçında ilk 11'de görev yapan Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En-Nesyri ve Talisca, Trabzonspor mücadelesine yedek soyunurken, İrfan Can Eğribayat ve Filip Kostic ise kadroya alınmadı.



Teknik direktör Jose Mourinho, geçmiş maçların aksine Trabzonspor karşısında 4-2-3-1 sistemini tercih etti.



Kalede Livakovic'e şans tanıyan Mourinho, savunmada ise Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku ve Mert Müldür dörtlüsünü tercih etti.



Orta alanda Fred-Amrabat ikilisini sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun önünde ise Tadic, Szymanski ve Saint-Maximin'e formayı verdi. Mourinho, Trabzonspor karşısında Dzeko'yu tek forvet olarak görevlendirdi.



Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun görev bekledi.