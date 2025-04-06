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Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sonuçlanan maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu. İşte maçtan tüm öne çıkanlar ve ayrıntılar...

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 2

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Milan Skriniar ve 51 (P) 64 ve 77. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Draguş'tan geldi.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 3

Bu skorun ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada maç eksiğini tamamladı ve 68 puana yükselerek sarı - kırmızılılar ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Son 4 maçta 3. kez puan kaybeden Trabzonspor ise 36 puanla 11. basamakta yer aldı.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 4

Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor

1' Maç başladı.

7' Fenerbahçe'de Djiku, Zubkov'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13' Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Maximin'e müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.

18' Fenerbahçe'de Amrabat, Banza'ya müdahalesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

20' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sarı - lacivertlilerin hızlı hücumunda sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Saint-Maximin'in dar açıdan yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

22' Trabzonspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mendy'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Zubkov'un vuruşu ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

29' DİREK! Trabzonspor'da sağ kanattan gelişen atakta Zubkov'un yaptığı ortaya iyi yükselen Simon Banza'nın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe savunması, topu uzaklaştırdı.

36' DİREK! Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Szymanski'nin orta şut karışımı vuruşu üst direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

45+3' GOL! Trabzonspor 1-0 öne geçti! Bordo - mavililerin hızlı geliştirdiği atakta topla buluşan Simon Banza eksik yakalanan Fenerbahçe savunmasında oluşan boşluğu değerlendirdi ve hemen solundaki Draguş'u gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan Rumen futbolcu tek vuruşla skoru 1-0 yaptı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Djiku'nun yerine Talisca oyuna dahil oldu.

49' PENALTI! Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ceza sahasında yerde kaldı. Önce faul düdüğünü çalan hakem, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

51' GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, skoru 1-1'e getirdi.

59' Trabzonspor'da Lundstram, Maximin'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

60' GOL! Fenerbahçe geri döndü! Ceza sahasına doldurulan topu Dusan Tadic indirdi, müsait pozisyondaki, Milan Skriniar'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu.

64' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Allan Saint-Maximin'in sol kanattan çalımlarla getirip içeriye yerden çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Anderson Talisca tamamladı ve skor 3-1'e geldi.

77' GOL! Anderson Talisca'dan inanılmaz bir gol! Sarı - lacivertlilerin sağ kanattan gelişen atağında Szymanski'nin ortasını savunma karşıladı. Ceza sahası dışına seken topa gelişine vuran Anderson Talisca skoru 4-1'e getirdi.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 6

MAXIMIN 121 GÜN SONRA 11'DE

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 7

LIVAKOVIC 2 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 2 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

Reeder Samsunspor karşısında kaleyi koruyan Livakovic, Sipay Bodrum FK ve Galatasaray maçlarında ise yedek soyunmuştu.

Hırvat kaleci, Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 8

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 9

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre kadroda 7 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan derbinin başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Fred, Amrabat, Szymanski ve Skriniar'ı, bordo-mavili takıma karşı da ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray maçında ilk 11'de görev yapan Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En-Nesyri ve Talisca, Trabzonspor mücadelesine yedek soyunurken, İrfan Can Eğribayat ve Filip Kostic ise kadroya alınmadı.

Teknik direktör Jose Mourinho, geçmiş maçların aksine Trabzonspor karşısında 4-2-3-1 sistemini tercih etti.

Kalede Livakovic'e şans tanıyan Mourinho, savunmada ise Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku ve Mert Müldür dörtlüsünü tercih etti.

Orta alanda Fred-Amrabat ikilisini sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun önünde ise Tadic, Szymanski ve Saint-Maximin'e formayı verdi. Mourinho, Trabzonspor karşısında Dzeko'yu tek forvet olarak görevlendirdi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun görev bekledi.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 10

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat gribal enfeksiyon sebebiyle kadroda yer almazken, Filip Kostic ve Diego Carlos da teknik ekip kararıyla maç kadrosa alınmadı.

Ağrıları bulunan İsmail Yüksek de Trabzonspor maçında görev yapamadı.

SZYMANSKI 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.

Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.

Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 11
Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 12
Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti - 13
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