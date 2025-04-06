Talisca resital sundu; Fenerbahçe, Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup etti

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor
1' Maç başladı.
7' Fenerbahçe'de Djiku, Zubkov'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
13' Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Maximin'e müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.
18' Fenerbahçe'de Amrabat, Banza'ya müdahalesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
20' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sarı - lacivertlilerin hızlı hücumunda sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Saint-Maximin'in dar açıdan yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
22' Trabzonspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mendy'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Zubkov'un vuruşu ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
29' DİREK! Trabzonspor'da sağ kanattan gelişen atakta Zubkov'un yaptığı ortaya iyi yükselen Simon Banza'nın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe savunması, topu uzaklaştırdı.
36' DİREK! Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Szymanski'nin orta şut karışımı vuruşu üst direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.
45+3' GOL! Trabzonspor 1-0 öne geçti! Bordo - mavililerin hızlı geliştirdiği atakta topla buluşan Simon Banza eksik yakalanan Fenerbahçe savunmasında oluşan boşluğu değerlendirdi ve hemen solundaki Draguş'u gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan Rumen futbolcu tek vuruşla skoru 1-0 yaptı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Djiku'nun yerine Talisca oyuna dahil oldu.
49' PENALTI! Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ceza sahasında yerde kaldı. Önce faul düdüğünü çalan hakem, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
51' GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, skoru 1-1'e getirdi.
59' Trabzonspor'da Lundstram, Maximin'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
60' GOL! Fenerbahçe geri döndü! Ceza sahasına doldurulan topu Dusan Tadic indirdi, müsait pozisyondaki, Milan Skriniar'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu.
64' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Allan Saint-Maximin'in sol kanattan çalımlarla getirip içeriye yerden çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Anderson Talisca tamamladı ve skor 3-1'e geldi.
77' GOL! Anderson Talisca'dan inanılmaz bir gol! Sarı - lacivertlilerin sağ kanattan gelişen atağında Szymanski'nin ortasını savunma karşıladı. Ceza sahası dışına seken topa gelişine vuran Anderson Talisca skoru 4-1'e getirdi.