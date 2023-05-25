Taraftar sahada kadın futbolculara saldırdı: Erkek taraftar bize yumruk attı

'ERKEK TARAFTARIN GÖZÜNÜ KIRPMADAN YUMRUK ATMASI ÜZDÜ'



Futbolculardan Gülseren Avcı, maç sonunda yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Sahaya sürekli yabancı madde atıldı. Gergin bir ortam vardı. Biz baskı altındaydık. Yedek kulübesine saldırmaya çalışanlar oldu, tehdit edildik. Maç bitince taraftar sahada saldırdı. Koluma, elime yumruk yedim, morluklar var. Arkadaşlarım, beni saha içerisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Polis biber gazı sıkarak taraftarı uzaklaştırdı. Darp raporu aldım."



Futbolculardan Sude Apaydın ise, "Taraftar bizim için motivasyon oluyor ama hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Kadın futbolunda bunları yaşamaktan dolayı çok kötü hissettim. Erkek taraftarın bize gözünü kırpmadan yumruk atması, kolumuzu, boğazımızı çizmesi, hakaret etmesi üzdü. Bizim kadın olduğumuzu da unuttular. Benim için çok üzücüydü." dedi.