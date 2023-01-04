Taraftar sayıları belli oldu: Galatasaray zirvede

Türkiye'de 2022 yılındaki seyirci verileri açıklandı. Buna göre geride kalan senenin en fazla taraftar çeken lig maçı, bu sezonun 13. haftasında 49 bin 602 kişiyle Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Galatasaray'ın geçen sezon Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile kendi sahasında oynadığı maçta ise 50 bin 111 kişiyle senenin en yüksek seyircisine ulaşıldı.





