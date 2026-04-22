Taraftar tepki göstermişti, Ederson kararını verdi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmş ve Ederson boşa çıkarak hata yaptı ve Rizespor, 90+8'de beraberlik golünü yakalamıştı. Brezilyalı kaleci bu maçın sonunda ıslıklanmış ve yuhalanmıştı.

Sadettin Saran ıslıklanan Ederson'un WhatsApp grubuna attığı mesajı açıklamıştı.

Saran, "Ama benim takım öyle bir takım değil. Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz çıktı dün WhatsApp grubuna yazdı, ‘Tüm sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum’ dedi." ifadelerini kullanmıştı.