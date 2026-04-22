Taraftar tepki göstermişti, Ederson kararını verdi
22.04.2026 16:56
Fenerbahçe'nin ligde iki puan kaybettiği son maçında tribünlerin tepkisini çeken Ederson cephesinden açıklama geldi.
Fenerbahçe'de Ederson, Çaykur Rizespor maçında 90+8. dakikada yediği gol sonrası taraftarın tepkisini çekmişti.
Bu tepkiler sonrası Brezilyalı eldivenin sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Bu iddialara yanıt geldi.
A Spor'da yer alan habere göre; Ederson'un ayrılık istediği iddiası gerçeği yansıtmıyor.
Brezilyalı kaleci yöneticilerle görüşmesinin olumlu geçtiğini ve odağının sarı lacivertli kulüp olduğunu aktardı.
NELER YAŞANDI?
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmş ve Ederson boşa çıkarak hata yaptı ve Rizespor, 90+8'de beraberlik golünü yakalamıştı. Brezilyalı kaleci bu maçın sonunda ıslıklanmış ve yuhalanmıştı.
Sadettin Saran ıslıklanan Ederson'un WhatsApp grubuna attığı mesajı açıklamıştı.
Saran, "Ama benim takım öyle bir takım değil. Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz çıktı dün WhatsApp grubuna yazdı, ‘Tüm sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum’ dedi." ifadelerini kullanmıştı.
PERFORMANSI
32 yaşındaki eldiven, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 35 karşılaşmada forma giydi ve 3,180 dakika sahada kaldı.
Toplamda 7 sarı kart gören Brezilyalı file bekçisi, 34 kez gol yerken, 13 maçı da gol yemeden tamamladı.