Taraftar tesis bastı, futbolculara saldırdı

02.12.2025 12:19

NTV - Haber Merkezi

Fransa'da Nice takımının aldığı kötü sonuçların ardından taraftarlar tesise giderek futbolculara fiziki ve sözlü şiddet uyguladı.

SON MAÇ SONRASI SİNİRLENDİLER
AFP

SON MAÇ SONRASI SİNİRLENDİLER

Fransa'da Ligue 1'de Nice deplasmanda Lorient'e 3-1 yenildi. 

6 maçtır kazanamayan Nice taraftarları bu maçla iyice öfkelendi. 

TESİSLERE GİTTİLER 1
AFP

TESİSLERE GİTTİLER

Yaklaşık 400 Nice taraftarı, Lorient yenilgisi sonrası oyuncuları tesislerde bekledi. 

Ardından otobüsten inen futbolculara şiddet başladı.

2 FUTBOLCUYA YUMRUK 2
AFP

2 FUTBOLCUYA YUMRUK

Fransa basınındaki iddialara göre tüm futbolculara tepki gösteren taraftarlar, özellikle Jérémie Boga ve Terem Moffi'ye daha fazla saldırdı. 

İkili taraftarların tükürüklerine, yumruk ve tekmelerine, hatta mahrem bölgelere yönelik saldırılarına maruz kaldı. 

RAPOR ALDILAR 3
AFP

RAPOR ALDILAR

Yaşanan bu saldırıların ardından her iki oyuncuya da en az 5 gün iş göremezlik raporu verildi.

ARTIK OYNAMAK İSTEMİYOR 4
AFP

ARTIK OYNAMAK İSTEMİYOR

Jeremie Boga, artık Nice için oynamak istemediğini kulüp yönetimine iletti.