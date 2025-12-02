Taraftar tesis bastı, futbolculara saldırdı
02.12.2025 12:19
NTV - Haber Merkezi
Fransa'da Nice takımının aldığı kötü sonuçların ardından taraftarlar tesise giderek futbolculara fiziki ve sözlü şiddet uyguladı.
SON MAÇ SONRASI SİNİRLENDİLER
Fransa'da Ligue 1'de Nice deplasmanda Lorient'e 3-1 yenildi.
6 maçtır kazanamayan Nice taraftarları bu maçla iyice öfkelendi.
TESİSLERE GİTTİLER
Yaklaşık 400 Nice taraftarı, Lorient yenilgisi sonrası oyuncuları tesislerde bekledi.
Ardından otobüsten inen futbolculara şiddet başladı.
2 FUTBOLCUYA YUMRUK
Fransa basınındaki iddialara göre tüm futbolculara tepki gösteren taraftarlar, özellikle Jérémie Boga ve Terem Moffi'ye daha fazla saldırdı.
İkili taraftarların tükürüklerine, yumruk ve tekmelerine, hatta mahrem bölgelere yönelik saldırılarına maruz kaldı.