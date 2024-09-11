Tarih belli oldu: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçına geri sayım başladı. İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle maçlarını başka ülkelerde oynuyor. Bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez boy gösteren takım, bunlardan ikisinde son 32 turunda elenirken 4 kez gruplardan çıkamadı. İsrail ekibinin teknik direktörlüğünü Zarko Lazetic yapıyor. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Beşiktaş, çekilen fikstüre göre Avrupa Ligi’nde 5. haftada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hakkında bilgiler...