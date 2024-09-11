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Tarih belli oldu: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçına geri sayım başladı. İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle maçlarını başka ülkelerde oynuyor. Bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez boy gösteren takım, bunlardan ikisinde son 32 turunda elenirken 4 kez gruplardan çıkamadı. İsrail ekibinin teknik direktörlüğünü Zarko Lazetic yapıyor. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Tarih belli oldu: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? - 1

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Beşiktaş, çekilen fikstüre göre Avrupa Ligi’nde 5. haftada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hakkında bilgiler...

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Tarih belli oldu: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? - 2

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının tarihi belli oldu.

Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak mücadele, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Tarih belli oldu: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? - 3

İKİNCİ BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirterek, "Sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz." dedi.

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