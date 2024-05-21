Tarih belli oldu: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig'in 37. haftasına Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 96'ya yükselten sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı. Haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, sahasında şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?
Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmesi ile şampiyonluk da son haftaya kaldı. Lider Galatasaray, son hafta maçında Konyaspor'a konuk olacak. İşte, Şampiyonluk düğümünü çözecek maçın tarihi...