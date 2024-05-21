Tarih belli oldu: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?

ZİYECH KONYASPOR MAÇINDA CEZALI OLACAK

Galatasaray'da Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü.



Ligde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Ziyech, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Faslı yıldız, cezalı duruma düştü.



Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.