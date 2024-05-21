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Tarih belli oldu: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'in 37. haftasına Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 96'ya yükselten sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı. Haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, sahasında şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?

Tarih belli oldu: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? - 1

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmesi ile şampiyonluk da son haftaya kaldı. Lider Galatasaray, son hafta maçında Konyaspor'a konuk olacak. İşte, Şampiyonluk düğümünü çözecek maçın tarihi...

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Tarih belli oldu: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? - 2

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan Konyaspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu.

Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Maça dair saat, yayıncı kanal ve hakem bilgisi gelecek günlerde netleşecek.

Tarih belli oldu: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? - 3

ZİYECH KONYASPOR MAÇINDA CEZALI OLACAK

Galatasaray'da Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü.

Ligde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Ziyech, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Faslı yıldız, cezalı duruma düştü.

Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

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