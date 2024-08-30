Tarih belli oldu: UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak?
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Peki, UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak?
Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek tek takım Başakşehir, kuraya ikinci torbadan girdi. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile eşleşti.