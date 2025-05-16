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Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti

13 yıl önce Samsunspor'un küme düşüp Sivasspor'un Avrupa hakkı elde ettiği ve tribünlerin ateşe verildiği olaylı maç sonrası iki takım bu kez farklı kaderlerle rövanş maçına çıkıyor.

Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti - 1

KADER MAÇINA ÇIKMIŞLARDI

7 Nisan 2012'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile Sivasspor kader maçına çıkmış ev sahibi ekip küme düşerken konuk takım Avrupa'ya gitme hakkı elde etmiş ancak Süper Final-Avrupa Ligi Grubu play-off'unda elenmişti.

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Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti - 2

FUTBOLCULARIN GÖZYAŞLARI

Samsunspor Michael Fink’in golüyle 1-0 öne geçmiş ancak yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Futbolcular gözyaşlarını tutamazken öfkeli taraftarlar tribünler ateşe vermişti.

Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti - 3

BU KEZ KADERLERİ BAMBAŞKA

Aradan geçen 13 yılın ardından iki takım bu kez kaderleri bambaşka olarak yine Samsun'da sahaya çıkacak. Küme düşme hattında yer alan Sivasspor son iki maç kala mutlaka galip gelmek adına sahada olacak. Samsunspor ise Avrupa kupaları ve üçüncülük yarışı için ter dökecek.

Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti - 4

TARAFTAR MAÇI BEKLİYOR

Yıllar önce yaşanan üzüntüyü unutmayan Samsunspor taraftarı bu maçı rövanş olarak görüyor. Biletlerin yüzde 90'ı şimdiden satılırken, stadyumun maç günü kapalı gişe olması bekleniyor.

Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti - 5

HEDEF AVRUPA

Kırmızı beyazlılar, ligde 57 puanla 4. sırada yer alıyor ve bir üst sıradaki Beşiktaş'ın sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Ligi 3. sırada tamamlama hedefi olan Samsunspor bu maça sadece geçmişin rövanşı değil, aynı zamanda sezonun en kritik maçlarından biri olarak bakıyor.

Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti - 6

SİVAS ATEŞ HATTINDA

Küme düşme hattındaki Sivasspor ise en yakın rakibi Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 16. sırada bulunuyor. Son hafta ise Alanya ile Sivas karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Samsunspor-Sivasspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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