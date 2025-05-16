Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti
13 yıl önce Samsunspor'un küme düşüp Sivasspor'un Avrupa hakkı elde ettiği ve tribünlerin ateşe verildiği olaylı maç sonrası iki takım bu kez farklı kaderlerle rövanş maçına çıkıyor.
KADER MAÇINA ÇIKMIŞLARDI
7 Nisan 2012'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile Sivasspor kader maçına çıkmış ev sahibi ekip küme düşerken konuk takım Avrupa'ya gitme hakkı elde etmiş ancak Süper Final-Avrupa Ligi Grubu play-off'unda elenmişti.