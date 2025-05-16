Tarih tekerrür etti, bu kez kaderleri başka: 13 yıl önce tribünler ateşe verilmişti

HEDEF AVRUPA

Kırmızı beyazlılar, ligde 57 puanla 4. sırada yer alıyor ve bir üst sıradaki Beşiktaş'ın sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Ligi 3. sırada tamamlama hedefi olan Samsunspor bu maça sadece geçmişin rövanşı değil, aynı zamanda sezonun en kritik maçlarından biri olarak bakıyor.