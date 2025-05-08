Tarihe geçen Merih Demiral: Çocukluk hayalime çok yakın bir duygu
Asya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Merih Demiral, "Belki Avrupa değildi ama Asya’nın en büyük kupasını kaldırmak çocukluk hayalime çok yakın bir duygu." ifadelerini kullandı.
AFC Asya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Merih Demiral, turnuva tarihinde kupayı kazanan ilk Türk futbolcu oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile şampiyonluk yaşayan milli stoper, bu başarının sadece bireysel değil, aynı zamanda Türk futbolu adına da önemli bir adım olduğunu vurguladı.