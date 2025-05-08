Tarihe geçen Merih Demiral: Çocukluk hayalime çok yakın bir duygu

"O HAYALİ BAŞKA BİR KITADA GERÇEK KILDIM"

Başarılı savunmacı, Asya’nın en büyük kupasını kazanmanın çocukluk hayaliyle nasıl örtüştüğünü ise, "Küçükken mahallede arkadaşlarla oynarken hep Şampiyonlar Ligi finalini hayal ederdik. O sahnelerde kendimi hayal etmek bile yetiyordu. Bugün o duyguyu, o heyecanı birebir yaşadım. Belki Avrupa değildi ama Asya’nın en büyük kupasını kaldırmak da o çocukluk hayalime çok yakın bir duygu. O hayali başka bir kıtada gerçek kıldım ama Avrupa için hayallerim elbette hala devam ediyor" şeklinde aktardı.