Tarihi final. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i devirdi! Avustralya Açık 2026 Şampiyonu belli oldu
01.02.2026 15:05
Son Güncelleme: 01.02.2026 15:09
NTV - Haber Merkezi
Tenis dünyasında beklenen bayrak değişimi Melbourne’deki Rod Laver Arena’da resmen gerçekleşti. Avustralya Açık'ta Novak Djokovic'i 3-1 yenen Carlos Alcaraz şampiyon oldu.
Avustralya Açık tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, yaşayan efsane Novak Djokovic’i 3-1 mağlup ederek kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaştı.
DJOKOVİC'E GEÇİT VERMEDİ
Yaklaşık 4 saat süren düello, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı ve kazanan İspanyol tenisçi oldu.
25. Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan 38 yaşındaki Novak Djokovic, genç enerjisiyle kortu dar eden Carlos Alcaraz'ı geçemedi ve mücadeleyi 3-1 kaybetti.
Alcaraz, kortun her yerine yetişen hızı ve zorlayıcı "drop shot" vuruşlarıyla Djokovic’in savunmasını kırmayı başardı.
ALCARAZ VE DJOKOVİC'İN 10. MÜCADELESİ
Rod Laver Arena'daki final mücadelesinde Alcaraz ile Djokovic, 10. kez karşı karşıya geldi.
ATP turnuvalarındaki 9 mücadelenin 5'inde Djokovic rakibine üstünlük sağlarken, iki raketin grand slam turnuvalarındaki 5 maçının 3'ünü ise Alcaraz kazandı.
Alcaraz ve Djokovic, 2023 ve 2024'te grand slam finallerinde iki kez Wimbledon'da karşı karşıya geldi. İspanyol raket, ikisinde de şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.