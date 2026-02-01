Tarihi final. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i devirdi! Avustralya Açık 2026 Şampiyonu belli oldu

Yaklaşık 4 saat süren düello, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı ve kazanan İspanyol tenisçi oldu.

25. Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan 38 yaşındaki Novak Djokovic, genç enerjisiyle kortu dar eden Carlos Alcaraz'ı geçemedi ve mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Alcaraz, kortun her yerine yetişen hızı ve zorlayıcı "drop shot" vuruşlarıyla Djokovic’in savunmasını kırmayı başardı.