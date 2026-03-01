Tarihi gün geldi: Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Tayland yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Tayland yarışı için geri sayım başladı. Türk motor sporları tarihinde milat niteliğinde bir gün olacak olan günde, "El Turco" lakaplı gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’ndaki (WSBK) tarihi başarılarının ardından kariyerinin ilk MotoGP yarışına çıkacak. Tüm Türkiye, Toprak Razgatlıoğlu'nun Tayland’dan gelecek zafer haberini bekliyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP’deki ilk yarışı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?