Tarihi gün geldi: Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Tayland yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
01.03.2026 09:54
Aydın Kayar
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Tayland yarışı için geri sayım başladı. Türk motor sporları tarihinde milat niteliğinde bir gün olacak olan günde, "El Turco" lakaplı gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’ndaki (WSBK) tarihi başarılarının ardından kariyerinin ilk MotoGP yarışına çıkacak. Tüm Türkiye, Toprak Razgatlıoğlu'nun Tayland’dan gelecek zafer haberini bekliyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP’deki ilk yarışı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
2026 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Tayland Grand Prix'si, Buriram’daki Chang Uluslararası Pisti’nde gerçekleşecek. Toprak Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha takımıyla piste çıkarak MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu unvanını resmen alacak. Motor sporları sevenler ise gözlerini Toprak Razgatlıoğlu'nun çıkacağı ilk MotoGP yarışına çevirdi. Peki, Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Tayland yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MOTOGP TAYLAND YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 MotoGP Dünya Şampiyonası Tayland Grand Prix'si 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye'yi MotoGP'de ilk kez temsil edecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nın Tayland yarışı saat 11.00'da başlayacak
MotoGP Tayland Grand Prix'i S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TOPRAK SPRİNT YARIŞINI 20. SIRADA TAMAMLADI
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı olan Tayland Grand Prix sprint yarışını milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 20. sırada tamamladı
Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 13 tur üzerinden yapılan sezonun ilk sprint yarışında 19.39.155'lik derece elde eden Red Bull KTM Fabrika takımının İspanyol sürücüsü Pedro Acosta, birinci sırayı aldı.
Kariyerinde ilk sprint yarışına çıkan Prima Pramac Yamaha'nın sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 15. sırada giderken bitime iki tur kala düşerek Acosta'nın 25.860 saniye gerisinde 20. oldu.
PİLOTLARIN SPRİNT SIRALAMASI
Bitiş çizgisini Acosta'dan 0.108 saniye geride geçen İspanyol Marc Marquez (Ducati Lenovo'dan) ikinci, liderin 0.540 saniye arkasında İspanyol Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP) ise üçüncü sırada yer aldı.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1- Pedro Acosta (İspanya): 12 puan
2- Marc Marquez (İspanya): 9
3- Raul Fernandez (İspanya): 7
4- Ai Ogura (Japonya): 6
5- Jorge Martin (İspanya): 5