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Tartışma yaratan pozisyon sonrası Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a özür: Adrenalin ve heyecandan dolayı bu olay yaşandı

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray iye oynadıkları maçta sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olduğu için özür diledi.

Tartışma yaratan pozisyon sonrası Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a özür: Adrenalin ve heyecandan dolayı bu olay yaşandı - 1

Net Global Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray iye oynadıkları maçta sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket nedeniyle tepkilerinde odağında.

Manaj yaşananların ardından, milli futbolcunun sakatlanmasına neden olduğu için özür diledi.

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Tartışma yaratan pozisyon sonrası Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a özür: Adrenalin ve heyecandan dolayı bu olay yaşandı - 2

Arnavut futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçında profesyonel futbol hayatında yaşamak istemediği bir durumla karşı karşıya kaldığı için çok üzgün olduğunu belirtti.

Tartışma yaratan pozisyon sonrası Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a özür: Adrenalin ve heyecandan dolayı bu olay yaşandı - 3

Manaj, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı kasten sakatlama gibi bir düşüncesinin olmadığını vurguladı.

Tartışma yaratan pozisyon sonrası Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a özür: Adrenalin ve heyecandan dolayı bu olay yaşandı - 4

Manaj sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim."

Tartışma yaratan pozisyon sonrası Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a özür: Adrenalin ve heyecandan dolayı bu olay yaşandı - 5

"Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

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