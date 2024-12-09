Tartışma yaratan pozisyon sonrası Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a özür: Adrenalin ve heyecandan dolayı bu olay yaşandı
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray iye oynadıkları maçta sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olduğu için özür diledi.
Net Global Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray iye oynadıkları maçta sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket nedeniyle tepkilerinde odağında.
Manaj yaşananların ardından, milli futbolcunun sakatlanmasına neden olduğu için özür diledi.