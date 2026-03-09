"Tedesco denemeye devam ediyor, dün şanslıydı" Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?

“Tedesco denemeye devam ediyor”

Tedesco sürekli rolleri değiştiren, replikleri de yeniden yazan bir teknik adam. Dün üçlü defansla başlayan Fenerbahçe ilk yarıda kalesinde iki gol görürken, ev sahibinin 4 hücumu, iki isabetli şutu, bir golü bir de tartışılan bir forvet hattı vardı.

Samsunspor orta saha ve en önde oyunu 60 dakika iyi kontrol etti. Buna itiraz eden tek adam Guendouzi idi. Tedesco onu 6 numaraya kementle bağlamaktan vazgeçmedi ama Fransız kabına sığmayan oyunuyla takımı öne taşıdı.

Samsunspor, üçlü oynarken Mert, dörtlüye döndüğünde Levent varken Fenerbahçe'nin sağ kanadını maç boyu yıkarken, ev sahibi de beraberliği aynı kanadı delince buldu ve ardından Cherif'in galibiyeti getiren golü… Tedesco denemeye devam ediyor, dün şanslıydı. Ağır rahatsızlığı sonrası şifa bulacağı bir galibiyet… Bülent Timurlenk-Sabah