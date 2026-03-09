"Tedesco denemeye devam ediyor, dün şanslıydı" Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?
09.03.2026 09:34
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u son dakika golüyle mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe-Samsunspor maçını değerlendirdi.
“Tedesco denemeye devam ediyor”
Tedesco sürekli rolleri değiştiren, replikleri de yeniden yazan bir teknik adam. Dün üçlü defansla başlayan Fenerbahçe ilk yarıda kalesinde iki gol görürken, ev sahibinin 4 hücumu, iki isabetli şutu, bir golü bir de tartışılan bir forvet hattı vardı.
Samsunspor orta saha ve en önde oyunu 60 dakika iyi kontrol etti. Buna itiraz eden tek adam Guendouzi idi. Tedesco onu 6 numaraya kementle bağlamaktan vazgeçmedi ama Fransız kabına sığmayan oyunuyla takımı öne taşıdı.
Samsunspor, üçlü oynarken Mert, dörtlüye döndüğünde Levent varken Fenerbahçe'nin sağ kanadını maç boyu yıkarken, ev sahibi de beraberliği aynı kanadı delince buldu ve ardından Cherif'in galibiyeti getiren golü… Tedesco denemeye devam ediyor, dün şanslıydı. Ağır rahatsızlığı sonrası şifa bulacağı bir galibiyet… Bülent Timurlenk-Sabah
"Dörtlüye dönünce maç da döndü!"
Nasıl olur da Tedesco, iki hafta peş peşe aynı senaryoyu yaşar? Üçlü başlayıp, başarısız olup, dörtlüye dönüp çevirir maçları? Aynı nehirde iki kere yıkanmak denmez mi buna? Üçlü savunma ile başlanmasının eleştirilmesi normal değil mi şu anda?
Kış aylarında iki cepheyi bir arada götürmekte güçlük çeken, sakatlıklar-cezalar sonucu daralan kadronun bedelini ödeyen Samsunspor toparlanma aşamasında. Ocak transfer penceresinde takıma katılan Assoumou, Elayis ve Yalçın ile kadro genişledi. Thorsten Fink’in göreve gelişiyle de savunma toparlandı, altı resmi maçın beşinde kalesini gole kapadı Samsun.
Dün Kadıköy’de galibiyeti koruyamadılar ama solda Tomasson-Holse ikilisiyle ciddi fırsatlar yarattılar. Uğur Meleke-Hürriyet
"Sadece Samsun’u değil çaresizliği de yendi"
Zor olacağı belli bir maçı, nasıl "daha zor" hale getirme konusunda uzman olan Tedesco, hasta yatağından kalkıp geldi takımın başına. Kendi ezberi içinde ideali de bulamayıp, çözümde de doğruyu sadece "denemelerden" anlamaya çalışan bir teknik yönetim. Puan kaybedilen iki maçın ardından enerjisi diplere düşmüş camia ve tribünlerin beklentisinden uzak, sadece "ekstra oyuncularının" performansını sırtını dayayan futbol bakışı. Belki Avrupa için geçerli olan verilere sahip ama, bu ligin formatı başka. Anlamadı, anlayamadı Tedesco… Üçlü savunmayı, tek santrforlu rakibe karşı kurmasının amacı neydi! Üstelik üçü de o bir kişiyi tutamadılar.
Tabela kalktığında tartışılan hamleler (Kerem-Nene) son dakikalarda gelen ve galibiyeti "bağıran" gollerin dilekçesi oldu. İsmail ve Fred orta sahada ateşi yaktılar, beş dakikalık uzatma isyanı getirdi, tribünler devreye girdi, baskı arttı ve birden bire kâbus gecesinde, Fenerbahçe'yi tekrar lige döndüren sonucun dilekçesi işleme sokuldu. Yani; sadece Samsunspor'u değil, hakemi de, sistemi de, 94'te gelen gol sonrası maçı 102'de bitirten çaresizliği de yendiler. Gürkan Bilgiç-Sabah
“İsyan sonrası mucize”
Maç başında önde çok sert bir pres yapan konuk Samsunspor, rakibinin atak çabalarını nafile paslara yönlendirdi. Musaba’nın boş bıraktığı alandan gelen ataklarda kafa vuruşu konusunda sorunlu Fenerbahçe savunması ilk yarıda iki gole izin verdi.
Asensio bir türlü birkaç hafta öncesindeki formuna ve sihrine kavuşamadı. Ama ne yaptı, etti 89’da Nene’ye harika bir pas gönderdi ve beraberlik golünü attırdı.
Fenerbahçe’de Talisca’nın sakatlığı ve santrforların satışı sonrası rakibi geriye yaslatacak oyun gelmiyor. Ama işte Nene’nin golü ve Tedesco’nun isyanı öyle bir sinerji oluşturdu ki seyirciyle birlikte, Cherif belki de taraftarının gönlüne giren golü attı. Mert Aydın-Milliyet