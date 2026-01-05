Tedesco ve Reis'ın basın toplantısında güldüren anlar. "Belki kadroları telefonda netleştiririz"

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

6 Ocak Salı günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ın yanı sıra iki takımın kaptanları Milan Skriniar ile Zeki Yavru, toplantıda yer aldı.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar:

“ZOR VE İYİ BİR TEST”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Burada olduğumuz için ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Samsun'a karşı bir maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Kötü bir maç çıkarmıştık iyi ve organize bir takıma karşı. Thomas Reis, harika bir iş çıkartıyor. Bizim için zor olacak ve iyi bir test olacak."

“ÖZEL BİR MAÇ”

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Birçok sakat oyuncumuz var ama buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız."