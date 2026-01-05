Tedesco ve Reis'ın basın toplantısında güldüren anlar. "Belki kadroları telefonda netleştiririz"
Süper Kupa'nın yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak maç öncesi her iki takım ortak basın toplantısı düzenledi.
Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
6 Ocak Salı günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi basın toplantısı düzenlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ın yanı sıra iki takımın kaptanları Milan Skriniar ile Zeki Yavru, toplantıda yer aldı.
İşte açıklamalardan öne çıkanlar:
“ZOR VE İYİ BİR TEST”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Burada olduğumuz için ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Samsun'a karşı bir maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Kötü bir maç çıkarmıştık iyi ve organize bir takıma karşı. Thomas Reis, harika bir iş çıkartıyor. Bizim için zor olacak ve iyi bir test olacak."
“ÖZEL BİR MAÇ”
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Birçok sakat oyuncumuz var ama buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
"GALİBİYETLERİN YERİNİ HİÇBİR ŞEY ALAMAZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."
MUSABA FORMA GİYECEK Mİ?
Soru: "Musaba'ya Samsunspor maçında ne kadar forma vermeyi düşünüyor?"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Bunu göreceğiz. Bu akşam karar vereceğim. İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2 buçuk antrenman yaptı ama hem ligi hem de Samsunspor'u çok iyi biliyor. Bu turnuvayı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz."
“MUSABA İÇİN YORUM YAPMAM DOĞRU DEĞİL”
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Musaba, artık Samsunspor'un oyuncusu değil. Yorum yapmam doğru olmaz. Sadece ondan yoksun değiliz birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğdu bu yüzden. Ellerinden geleni yapacaklardır. Ligde yenilmeyen tek takım Fenerbahçe. Çok iyi performans gösterdiler diğer kulvarlarda da. İyi ve zorlu bir maç olacaktır. Bu tür kulvarlarda, kupaya uzanmak daha kolay gözükebilir ama iki maç var oynamamız gereken. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."
"BELKİ TELEFONLA NETLEŞTİRİRİZ"
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Kadroyu henüz kararlaştırmadım. Belki Tedesco ile bir telefon görüşmesi yapıp kadrolarımızı netleştirebiliriz. (Gülerek) Bahaneleri ve ağlamayı seven bir hoca değilim. Birçok sakat oyuncumuzun olması diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir. Sadece Coulibaly değil, Emre Kılınç da sakatlandı. Bizim adımıza zor bir durum. Yarınki maçta da çok güçlü bir mantalite göstermemiz gerekiyor. Takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü şartlar ne olursa olsun ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yarın da bunu yapmaya çalışacaklardır."