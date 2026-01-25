Tedesco'dan maç sonu transfer itirafı: "Evet istiyoruz, bu bir sır değil"

Soru: "Kendini formsuz buluyor mu? Yiğit Efe'nin sağ bekte olması, yapılan değişiklikler, Musaba'nın oyundan alınması, Kerem'in girmesi, En-Nesyri'nin yedek kalması vb. Bunlarla ilgili eleştiri yaptı mı?"

Domenico Tedesco: "Bugün iyi maç çıkardık. Sezonun ilk yarısında Göztepe'ye karşı oynanan maçı izlediniz, siz kıyası yaparsınız, ben izlemedim. Yiğit Efe Demir son maçlarda çok iyiydi. Alanya maçından sonra siz dediniz, 'Yiğit Efe'yi oynatmak doğru karardı' diye. Bugün ilk 11'de başlama sebebi, rakibin atacağı uzun toplara karşı bizim de uzun boylu oyunculara ihtiyacımız vardı. Yiğit de harika performans gösterdi. Yaptığı ilk faulde sarı kart gördü, sonra da bir stoper için oyunu kontrol etmek kolay olmuyor. Görmüş olduğu sarı kart, net sarı karttı. Sarı kart sonrasında iyi idare etti. Yediğimiz golde büyük hata yaptı ama bu tarz şeyler olabilir. Biri suçlanacaksa bu Yiğit Efe değil, ben olmalıyım. Yiğit Efe genç ve çok büyük potansiyele sahip biri.

Mert Müldür'de çok fazla fiziksel yük vardı. Aston Villa maçında çok iyi oynadı. İsmail'i gördünüz, sakatlandı. Mert 45 dakikadan fazla oynasa sakatlanma riski vardı. Alanyaspor, Göztepe, Aston Villa ile oynadık, şimdi FCSB, Kocaelispor ve sonra Trabzonspor... Bu maçları oynuyoruz. Değiştirmek zorundayız. Bükreş'te kimi oynatacağım bilmiyorum. Değişiklik yapmalıyım, çünkü oyuncuların hepsi limitte."