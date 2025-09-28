Tedesco'nun özel maddesi ortaya çıktı! Ayrılık olursa Fenerbahçe ne kadar tazminat ödeyecek?

Demirel, “Tanıdık, eş dost benim camianın içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Böyle bir talepte bulunmadım ve hiçbir zaman da bulunmayacağım. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa konum neresi gösterilirse elimizden geleni yapmaya çalışırız.” demişti.



Demirel, Domenico Tedesco’yla yola devam edilmesi gerektiğini şu sözlerle belirtmişti:



"Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya destek olunmalı diyen Demirel, "Ben hocayla devam edilmesi görüşündeyim. Yönetim değişmiş, başkan değişmiş. Oyuncular ne olacağını görmek istiyor. Her dakika hoca değiştiren bir takım olmasına gerek yok Fenerbahçe’nin. Herkes Zagreb maçından sonra böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli.” açıklamasında bulundu"