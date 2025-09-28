NTV.COM.TR

Tedesco'nun özel maddesi ortaya çıktı! Ayrılık olursa Fenerbahçe ne kadar tazminat ödeyecek?

Üst üste puan kayıpları yaşayan ve takımın perfomansı eleştirilen Fenerbahçe'de çanlar Domenico Tedesco için çalarken İtalyan çalıştırıcının sözleşmesindeki tazminat ayrıntısı da ortaya çıktı.

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, 4 maçta 1 kez kazanabildi, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Üst üste 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayan sarı lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı tamam ya da devam maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Peki, Fenerbahçe ayrılık halinde Domenico Tedesco'ya ne kadar ne kadar para ödeyecek? İşte ayrıntılar...

Sarı Lacivertli kulüpte gönderilmesi gündemde olan Domenico Tedesco'nun kontrat detayları ortaya çıktı.

Sabah'ta yar alan habere göre; sarı-lacivertliler, genç teknik adamla vedalaşma kararı alması halinde 2 yıllık sözleşmeye karşın Tedesco'ya 1 yıllık alacağını ödeyecek.

Buna karşın Tedesco'yla yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin kasasından 4 milyon euroluk bir çıkış olacak. 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon euro ücrete anlaşan eski yönetim, Tedesco'nun teknik ekibiyle 1.5 milyon euro ödeme karşılığında kontrat yaptı.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın Samandıra'yı sil baştan oluşturmak istediği, Tedesco'nun yanı sıra Gökhan Gönül'le de ayrılık kararı aldığı ileri sürülüyor.

Tedesco ile devam edilip edilmeyeceği hala belirsizliğini korurken, sarı-lacivertli takımın patronu önceki gün tesislere gelerek futbolcularla görüşmüş ve son durum hakkında bilgiler almıştı.

Başkan Saran’ın bu ziyaretlerine devam ederek Samandıra’da kaybolduğunu düşündüğü birlik ve beraberliği geri getirmeyi hedeflediği bildirildi.

Seçimi kazandıktan hemen sonra Saran, Demirel ile görüşürken ona idarecilik teklif etmişti.

Volkan Demirel, NOW Spor YouTube kanalında Sadettin Saran’la yaptığı görüşmenin ayrıntıları anlatmıştı.

Demirel, “Tanıdık, eş dost benim camianın içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Böyle bir talepte bulunmadım ve hiçbir zaman da bulunmayacağım. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa konum neresi gösterilirse elimizden geleni yapmaya çalışırız.” demişti.

Demirel, Domenico Tedesco’yla yola devam edilmesi gerektiğini şu sözlerle belirtmişti:

"Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya destek olunmalı diyen Demirel, "Ben hocayla devam edilmesi görüşündeyim. Yönetim değişmiş, başkan değişmiş. Oyuncular ne olacağını görmek istiyor. Her dakika hoca değiştiren bir takım olmasına gerek yok Fenerbahçe’nin. Herkes Zagreb maçından sonra böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli.” açıklamasında bulundu"

