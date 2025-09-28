Tedesco'nun özel maddesi ortaya çıktı! Ayrılık olursa Fenerbahçe ne kadar tazminat ödeyecek?
Üst üste puan kayıpları yaşayan ve takımın perfomansı eleştirilen Fenerbahçe'de çanlar Domenico Tedesco için çalarken İtalyan çalıştırıcının sözleşmesindeki tazminat ayrıntısı da ortaya çıktı.
Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, 4 maçta 1 kez kazanabildi, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Üst üste 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayan sarı lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı tamam ya da devam maçına çıkmaya hazırlanıyor.