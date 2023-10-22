"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Beşiktaş maçı değerlendirmesi...
Futbolsuz futbol oyunsuz oyun!
Maç öncesi hakemin kim olacağını merak ettiği kadar oynanacak oyunu merak etmeyenler için ‘tanıdık bir maç’ oldu! Ülke vasatını aşamayan, stadyuma gelmiş binlerce, televizyon karşısındaki milyonlarca insanı tatmin etmeyen bir karşılaşma... Milyarlarca borca rağmen onca harcama, bunca sükseli isimli futbolcu, koca koca övgüler ve şu futbol; ‘İyi uykular Türkiye’!
Cem Dizdar-FANATİK