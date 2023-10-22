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"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Beşiktaş maçı değerlendirmesi...

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 1

Futbolsuz futbol oyunsuz oyun! 

Maç öncesi hakemin kim olacağını merak ettiği kadar oynanacak oyunu merak etmeyenler için ‘tanıdık bir maç’ oldu! Ülke vasatını aşamayan, stadyuma gelmiş binlerce, televizyon karşısındaki milyonlarca insanı tatmin etmeyen bir karşılaşma... Milyarlarca borca rağmen onca harcama, bunca sükseli isimli futbolcu, koca koca övgüler ve şu futbol; ‘İyi uykular Türkiye’!  

Cem Dizdar-FANATİK 

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 2

Halil Umut Meler çok başarılıydı 

Gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında hakem Halil Umut Meler geliyor. Kaleci Mert'i oyundan attı. Gerekçe ceza sahası dışında topu elle oynayarak bariz gol şansına engel olmak. Karar tartışmasız doğru. O el destek eli filan değil. Destek elinde avuç içi yere basar. Bu pozisyonda Mert açılmış koluyla topu engelledi. İkinci yarıda yine Beşiktaş defansının saçmaladığı anlarda Amir Hadziahmetovic'in pozisyonuna penaltı verdi. Bu VAR'dan döndü. Çünkü topa vuran Amir… VAR yine doğruyu verdi. Maçın sonlarına doğru da Galatasaray'a 3 puanı getiren penaltıda da karar doğru. Yine Amir, kafaya çıkıyor, Torreira'dan seken top eline çarpıyor, tartışmasız penaltı.  

İkinci yarıda İcardi vole vururken, Ghezzal'ın bir hareketi var. Hakem ve VAR'a göre penaltı değil. Bana göre de değil. İki futbolcu ayaklarını topa uzatmış ve çarpışmış.   

Ahmet Çakar-SABAH 

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 3

Derbide vasat altı yönetim 

Halil Umut Meler, vasatın altında bir performans sergiledi. İki kez kararını VAR ile düzeltti. Bazı kart hataları yaptı. Tartışılacak çok fazla kararı oldu. Mert, VAR ile kırmızı kart gördü. Karar doğruydu. Mert topa kayarken önlem almıyor ve kolunu destek eli olarak kullanmıyor. Yana doğru açıyor ve vücudunu genişletiyor. 57’de Ghezzal-Icardi mücadelesinde hakem Icardi aleyhine hücum faul kararı verdi. Pozisyonda topa Icardi vuruyor, Ghezzal ise Icardi’ye vuruyor. Karar bence Galatasaray lehine penaltı olmalıydı. Hakem tam tersi bir karar verdi. 

61’de ise hakem Galatasaray lehine penaltı çaldı. Amir’in Torreira’ya yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. VAR iptal ettirdi. Verilmemesini daha doğru buldum. Ayrıca pozisyonda bir penaltı olsa bile, temasın ceza sahası dışında olduğunu düşünüyorum. 80.dakikada Torreira’nın kafa şutunda top ceza sahasında Amir’in eliyle buluştu. Hakem doğru bir penaltı çaldı. Güncellenen elle oynama yorumuna göre Amir’e sarı kart gösterilmemesi doğruydu. 

Deniz Çoban-FANATİK 

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 4

Z Raporu 

Dükkânı kapatırken kasadan Z raporu alınır. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin bu derbiden sonra yapması gereken de Z raporu alıp dükkânı devretmek olmalıdır. Derbiyle ilgili her türlü hakem tartışması sürecektir lakin mevcut Beşiktaş Yönetimi çok önce 2023 ilkbaharında o döneme kadar Beşiktaş Karşıtları Derneği Fahri Başkanı gibi davranmış olan Büyükekşi’nin tekrar TFF Başkanı olmaması için gerekeni yapmamış ve hakkını çoktan çöpe atmıştır!   

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına stoper tandeminde Amartey-Colley ikilisi, sol bekte de daha çok ofansif bir oyuncu olan Bakhtiyor ile çıkamaz! Çıkarsa da ilk yarım saatte gördüğümüz şekilde Icardi gibi kaliteli rakipler, yapılan ikramları geri çevirmez. Takım kurma konusundaki kör futbol cehaleti önce taraftarı çileden çıkardı sonra da Şenol Güneş’i yedi. Burak Yılmaz bu dengesiz ötesi kadroyla Beşiktaş’ı ilk 2’ye sokarsa zaten ileride çok büyük teknik direktör olur. Lakin yarın ilk iş en erken tarihte kongre kararı alıp Z raporunu yeni yönetime sunmak olmalı. Sonrasını tüm sezon konuşacağız.

Ali Ece-FANATİK 

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 5

VAR'da sıkıntı var! 

Beşiktaş defansı büyük hatalar yaptığı için kalecilerini kaybettiler. Çünkü yapılan bir hatadan kaleci defansın hatasını kapatayım derken kırmızı kartı gördü. Hakemin buradaki yorumu doğruydu.  

İcardi tam topa vururken Beşiktaşlı oyuncu İcardi'nin topuğuna vuruyor, top havalanıp gidiyor. Bu bence penaltı. Enteresandır VAR devreye girmedi. Kafam karıştı. VAR'da kim var diye baktım, Abdulkadir Bitigen... Kafamın karışması da normal. Artık bu adamların gitmeleri lazım. Bu maç için söylemiyorum, genelde diyorum ama tutanlar var. Sebebi de vardır o da ileride çıkar. Sonra yine bir penaltı pozisyonu ki net penaltı. Hakem zaten VAR'a filan da gitmedi. O arada hakemin bir penaltı pozisyonunda önce verdiği sonra vazgeçtiği var ki onu sadece VAR yakalayabilirdi. Hangi ayak önce topa vurdu. Hakem olarak atlayabilirsiniz. Beşiktaş için olmak ya da olmamak maçıydı... Ama eksik kalmaları onları yarı yolda bıraktı. Aslında şu enteresan; bir maç düşünün iyi giderse yönetim kalacak, kötü giderse yönetim gidecek. Böyle bir mantalite ancak Türkiye'de yaşanır diyorum. 

Erman Toroğlu-FOTOMAÇ 

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 6

Icardi'si olan kazanır 

Rams Park’ta sahaya favori çıkan Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk yarıda tek gol atsa da bu sayıyı artırabilirdi. Aslında oyunun ilk 15 dakikasında Beşiktaş rakibinin baskısına baskıyla cevap verdi. Taa ki Icardi’nin kendin pişir kendin ye şeklinde attığı gole kadar. Bu gol Siyah-Beyazlılar için kırılma noktası oldu ve ardından Mert Günok’un kırmızı kartı işin tuzu biberiydi. Pozisyon var uyarısıyla geldi ancak Mert’in son anda elle dokunuşunu gördükten sonra kart doğruydu.  

Gecenin özeti Icardi’n varsa kazanırsın, öyle de oldu. Beşiktaş için bu yenilgi bir anlamda şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmak demek. Galatasaray cephesinde ise Bayern Münih maçı öncesi büyük moral oldu. 

 Tunç Kayacı-FANATİK 

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 7

Tek başına Icardi!

Galatasaray'ın iki farklı yönünü izledik. Kaleci Mert atılıncaya kadar oyun hakimiyeti, pozisyon zenginliği Galatasaray'ın elindeydi. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaraylı futbolcular, buna ister rakibi küçümsemek, ister "Nasılsa kazanırız" duygusuna kapılmak deyin, gereksiz yere vites düşürdü. İcardi, çok çalıştı, takımını sırtladı, mükemmel bir golün yanı sıra penaltı golüne imza attı ve tribünleri ayağa kaldırdı.

Levent Tüzemen-FOTOMAÇ

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 8

Chelsea-Arsenal maçına baktırmayan derbi 

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öyle bir tempoyla başladı ki Londra derbisine bakmaya fırsat olmadı. G.Saray ilk bir saatte ön alan baskısıyla Beşiktaş’ı defalarca hataya zorladı. Maçta bir ara şut istatistiği 14’e 1, rakip ceza alanında topla buluşma sayıları 20’ye 0’dı. İcardi, Amartey’ye büyük üstünlük kurdu, bu eşleşmeden hem skor, hem de personel avantajı çıkardı Arjantinli süperstar...   

Dün Mert’in atıldığı pozisyonda yüz santrforun 90’ı kendini yere atardı. Yine yüz santrforun 90’ı el itirazıyla pozisyondan kopardı. İcardi düşmedi ve kopmadı. Sadece büyük bir futbolcu değil, büyük de karakter gerçekten.

Uğur Meleke-HÜRRİYET

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 9

Icardi karşısında bu kadar hata yapılırsa sonuç bu 

İcardi’nin Mert’le karşı karşıya kaldığı an ve Mert’in kırmızı kart görmesi, Beşiktaş için hem maçın hem de şampiyonluk şansının bittiği an oldu. 

Bu sezon beşinci maçına çıkan Halil Umut Meler geçen seneden beri derbilerin alternatifsiz hakemi olmasının olumsuz yansımaları bu maçta maalesef çok göze battı. ‘Benim alternatifim yok, vazgeçilmezim’ dediğin an, kaybetmeye başladığını andır. Meler gibi belli bir seviyeye gelmiş hakem için her derbi bir şeyler alıp götürür kredisini azaltır. Ama ortada şöyle de gerçek var ki; alternatifsiz olmak Meler‘in suçu değil.  Mert, ceza sahası dışında doğal konumda olmayan koluyla topa dokunarak İcardi’nin avantajını yitirmesine neden olmasından dolayı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gösterilmesi doğruydu. 

Fırat Aydınus-HÜRRİYET

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 10

Icardi; tek kişilik gösteri 

Önce Icardi ile başlayalım... Eğer net pozisyonu kaçırıyorsa bilin ki ondan sonraki ilk pozisyonda golü atacak. Buna penaltı da dahil... 

Adamda böyle bir özellik var. Kendi kendini motive ediyor. Ve kaçırdığı net pozisyondan sonra daha zorunu filelere gönderdi. Net söyleyeyim o golü benim diyen santrforlar atamaz.  

Tabii bir de Beşiktaş defansını yazmak lazım. Icardi’nin önüne Amartey ve Colley ile çıkmak tam bir intihar... Bu adamları kim aldı, nasıl aldı bilmiyorum. Ama giden paralara vah vah. Gerçekten çok yazık.Icardi tamam, son vuruşları inanılmaz. 
Ama patlayıcı deparlarda zayıf hatta ağır kalıyor. Ama sen Icardi ile koşuda önde başlayıp geçiliyorsan bir kez daha vah vah.  

Halil Özer-MİLLİYET 

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 11

Yanlış mekan, erken zaman 

Bu maça “derbi” demek fazlaydı.. Abartmış olabilirdik. Bizim bildiğimiz derbi, oyunun öncesinde, esnasında ve sonrasında tarafların birbirine meydan okuduğu, tempolu, etkili ve bol pozisyonlu bir müsabaka olmalıydı. Hayır, tek taraflı bir gösteriye tanık olduk. Bütün hamleler Galatasaray’dan geldi. Beşiktaş bu hamlelere tek ciddi (!) tepkisini, kaleci Mert’in 30. dakikada, ceza alanı dışında net bir gol pozisyonuyla şuta hazırlanan Icardi’ye kayarak faullü biçimde düşürmesiyle gösterdi. Tartışmaya gerek yok. Elbette kırmızı kart. Beşiktaş 10 kişi kaldı. 

Burak Yılmaz’ın heyecanına, birikimine ve sorumluluk anlayışına saygı gösteriyoruz. Yolu aydınlık bir teknik adam o. Ancak maceralı bir süreçte hesaplamadığı bir yükle karşı karşıya kaldı. Derbi, onun için biraz erken sayılırdı. Hele deplasmanda! Ancak devre arasında oyuncularını iyi motive ettiği, ikinci yarıda yaptığı hamlelerle dengeyi sağladığı söylenebilir.    

Attila Gökçe-MİLLİYET 

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 12

Galatasaray şanslıydı 

Burak Yılmaz, 'Ben oyunu önde oynayayım, Galatasaray'ın bizi baskı altına almasına izin vermeyeyim' diye bir taktik plan düşünmüş. Ama hesaplayamadığı çok önemli bir şey vardı. Galatasaray gibi güçlü ve değişik silahları olan bir takıma, kendi sahasında defans bloğunu öne doğru çıkararak oynarsanız, onlara beklediklerinden de elverişli bir ortam verirsiniz. Galatasaray, ilk devrede skor avantajını yakalayıp bir de rakibi 10 kişi kalınca rehavete girdi. Beşiktaş kritik hatalar yapsa da bugünkü kadro yapısına göre oyuncular dün gece ellerinden geleni yaptılar, Aboubakar hariç! 

Ömer Üründül-SABAH 

"Icardi'si olan kazanır" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 13

Derbinin rengi kırmızı

Beşiktaş ile oynadığı derbi maça Galatasaray daha etkili başladı. Bunun ana nedenlerinden biri Burak Yılmaz'ın kadro seçimi oldu. Kaleci Mert Günok'un kırmızı kart görmesiyle maçı cebine koymuş gibi göründü. Futbolda rakip 10 kişi de olsa gol bulabilir. Galatasaray, kazanarak yoluna devam etti. Ama lig de henüz bitmedi.

Oktay Derelioğlu-TAKVİM

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