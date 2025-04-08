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Teklifi duyurdular: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferini engellemeye çalışıyor"

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Fransız ekibi Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'nin transferi için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Brezilya basınında "Fenerbahçe, Galatasaray'ın Perri transferini engellemeye çalışıyor" başlığıyla verilen haberde, her iki kulübün yaptığı teklif paylaşıldı.

Teklifi duyurdular: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferini engellemeye çalışıyor" - 1

Fenerbahçe ve Galatasaray Brezilyalı kalecisi Lucas Perri ile ilgileniyor. Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre ezeli rakipler, Lyon forması giyen Perri'yi istiyor.


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Teklifi duyurdular: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferini engellemeye çalışıyor" - 2

Haberde, Galatasaray'ın transfer için görüşmeleri ilerlettiği ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve Jose Mourinho ile konuşmasının ardından Lucas Perri'nin yeniden düşünmeye başladığı vurgulandı.

Haber detayında Brezilyalı file bekçisinin, bu transfer ihtimali karşısında heyecan duyduğu ve Mourinho ile çalışmak istediğini söylediği kaydedildi.


Teklifi duyurdular: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferini engellemeye çalışıyor" - 3

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Perri transferini engellemeye çalıştığı vurgulanan haberde; Galatasaray, Lucas Perri için 4+1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'nin de bu transfer için benzer bir teklif sunduğu ve Perri'nin bonservisine 4 ila 5 milyon euro arasında bir bütçe ayırdığı belirtildi.


Teklifi duyurdular: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferini engellemeye çalışıyor" - 4

Sarı lacivertlilerin Perri'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamaya çalıştığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Perri'ye Galatasaray'da kazanacağı maaşın üç katını sunduğu da öne sürüldü.

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