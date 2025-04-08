Teklifi duyurdular: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferini engellemeye çalışıyor"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Perri transferini engellemeye çalıştığı vurgulanan haberde; Galatasaray, Lucas Perri için 4+1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'nin de bu transfer için benzer bir teklif sunduğu ve Perri'nin bonservisine 4 ila 5 milyon euro arasında bir bütçe ayırdığı belirtildi.





