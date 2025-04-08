Teklifi duyurdular: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferini engellemeye çalışıyor"
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Fransız ekibi Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'nin transferi için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Brezilya basınında "Fenerbahçe, Galatasaray'ın Perri transferini engellemeye çalışıyor" başlığıyla verilen haberde, her iki kulübün yaptığı teklif paylaşıldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray Brezilyalı kalecisi Lucas Perri ile ilgileniyor. Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre ezeli rakipler, Lyon forması giyen Perri'yi istiyor.