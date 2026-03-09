Teknik Direktör Engin Fırat hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'te görev alan Teknik Direktör Engin Fırat, dün Lübnan'dan Türkiye'ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok sayıda takım çalıştıran tecrübeli Teknik Direktör Engin Fırat'ın cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Antalya'ya götürülecek.

Fırat'ın naaşı, yarın Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük beldesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.