Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar"

"ORADAN KOLAY OYUNCU ALAMAZSINIZ"

"Trabzonspor'da çok verimli olur. Ama daha önce de söyledim. İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor. Weghorst gelir, Ajax'la kim anlaşırsa o takıma gider. Ama Ajax'la anlaşmak kolay değil. Sözleşmesi devam ediyor. Oradan kolaylıkla futbolcu transfer edemezsiniz"