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Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar"

Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax'ta forma giyen golcü oyuncu Wout Weghorst'un temsilcisi Mithat Halis, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halis, Hollandalı futbolcunun İstanbul'da oynamak istediğini dile getirdi.

Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar" - 1

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve oynadığı süre boyunca gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan Wout Weghorst, şu an Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Ajax'ta kariyerini sürdürüyor.

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Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar" - 2

Yıldız futbolcununun temsilcisi Mithat Halis, Radyospor'a yaptığı açıklamada oyuncunun geleceği için çarpıcı itiraflarda bulundu. Halis, Weghorst'un Türkiye'ye gelebileceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

İşte Halis'in sözleri:

Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar" - 3

"BEŞİKTAŞ'A SÖYLEDİK, IMMOBILE'Yİ ALACAĞIZ DEDİLER"

"Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a söyledik. O dönemki asbaşkan 'Biz Immobile'yi alacağız diye tutturdu."

Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar" - 4

"BU YAZ TÜRKİYE'YE GELİR"

"Weghorst, Hollanda Milli Takımı'nın oyuncusu. Dünya Kupası'nda attığı goller ve yapabileceklerini herkes gördü. Ajax'tan önce Milan'a gidiyordu ama transferi yetiştiremediler. Weghorst bu yaz Türkiye'ye gelir. Her takıma gelebilir. Ajax'la anlaşsınlar, Weghorst gelir ve tam performans oynar"

Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar" - 5

"GALATASARAY'A TAM UYUYOR"

"Weghorst, Morata'dan daha iyi... Galatasaray'ın oyun yapısına da tam olarak uyuyor. Osimhen'le birlikte oynatabilirsiniz. Birbirini tamamlayan 2 santrafor olur. Mücadele güçleri ile birbirlerine alan açarlar."

Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar" - 6

"DZEKO YERİNE GELECEK EN İYİ İSİM"

"Fenerbahçe'de Dzeko'nun yaptığını yapar, onun yerine alınabilecek en ideal oyuncu."

Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar" - 7

"ORADAN KOLAY OYUNCU ALAMAZSINIZ"

"Trabzonspor'da çok verimli olur. Ama daha önce de söyledim. İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor. Weghorst gelir, Ajax'la kim anlaşırsa o takıma gider. Ama Ajax'la anlaşmak kolay değil. Sözleşmesi devam ediyor. Oradan kolaylıkla futbolcu transfer edemezsiniz"

Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar" - 8

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Ajax formasıyla 26 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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