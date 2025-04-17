Temsilcisinden Süper Lig devi için transfer itirafı: "Weghorst İstanbul'a gelir, yeter ki anlaşsınlar"
Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax'ta forma giyen golcü oyuncu Wout Weghorst'un temsilcisi Mithat Halis, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halis, Hollandalı futbolcunun İstanbul'da oynamak istediğini dile getirdi.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve oynadığı süre boyunca gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan Wout Weghorst, şu an Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Ajax'ta kariyerini sürdürüyor.