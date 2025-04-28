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Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı ile Barcelona 19 Yaş Altı Takımı karşı karşıya geldi. Müsabakadan mağlubiyetle ayrılan bordo - mavililer, organizasyonu 2. olarak tamamladı.

Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 1

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı ile Barcelona 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde kozlarını paylaştı.

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Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 2

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan müsabaka, Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 3

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 68. dakikalarda Diarra, 18. dakikada Cuenca ile 57. dakikada Alba kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 88'de Bican'dan geldi.

Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 4

Barcelona'nın 32. dakikada Hernandez ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 5

Bu skorun ardından Barcelona 19 Yaş Altı Takımı, Gençlik Ligi'nde şampiyon oldu. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı ise organizasyonu 2. olarak tamamladı.

Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 6

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

TRABZONSPOR 1-4 BARCELONA

1' Maç başladı.

11' Maalesef top ağlarda... Ceza yayı üzerinde topla buluşan Diarra'nın şutu köşeden ağlarla buluştu ve Barcelona 1-0 öne geçti.

16' Trabzonspor gole yaklaştı! Atılan uzun top sonrası kontrolüyle ceza sahasına giren Onuralp'in vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

18' Fark 2'ye çıktı... Barcelona'nın kazandığı kornerde Farre'nin kafa vuruşunu kaleci Erol Can çeldi. Dönen topu Cuenca tamamladı ve skor 2-0'a geldi.

33' GOL İPTAL! Barcelona'nın Hernandez ile bulduğu 3. gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

50' Trabzonspor'da Oğuzhan, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

51' Trabzonspor'da Boran Başkan, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

57' Fark 3 oldu... Barcelona'nın gelişen hızlı hücumunda Alba'nın ceza sahası içinden vuruşu fileleri sarstı ve skor 3-0'a geldi.

68' Barcelona 4-0 öne geçti. İspanyol ekibinin hızlı hücumunda ceza sahasına giren Diarra, kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.

88' GOL! Trabzonspor son anlarda golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta arka direğe yapılan ortayı Bican kafasıyla tamamladı ve skoru 4-1'e getirdi.

Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 7

Altyapıların Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk Türk takımı olan Trabzonspor'un tarihi maçı için şehirde büyük heyecan yaşandı.

Taraftarlar, Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulacak dev ekranlarda mücadeleyi takip etti.

Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 8

İLK11'LER

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkaçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal, Onuralp Çakıroğlu, Abdurrahman Bayram,

Barcelona: Yaakobisshvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez

Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 9
Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 10
Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 11
Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 12
Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu - 13
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