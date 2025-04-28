Teşekkürler çocuklar: Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde 2. oldu

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
TRABZONSPOR 1-4 BARCELONA
1' Maç başladı.
11' Maalesef top ağlarda... Ceza yayı üzerinde topla buluşan Diarra'nın şutu köşeden ağlarla buluştu ve Barcelona 1-0 öne geçti.
16' Trabzonspor gole yaklaştı! Atılan uzun top sonrası kontrolüyle ceza sahasına giren Onuralp'in vuruşunu kaleci son anda kurtardı.
18' Fark 2'ye çıktı... Barcelona'nın kazandığı kornerde Farre'nin kafa vuruşunu kaleci Erol Can çeldi. Dönen topu Cuenca tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
33' GOL İPTAL! Barcelona'nın Hernandez ile bulduğu 3. gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
50' Trabzonspor'da Oğuzhan, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
51' Trabzonspor'da Boran Başkan, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
57' Fark 3 oldu... Barcelona'nın gelişen hızlı hücumunda Alba'nın ceza sahası içinden vuruşu fileleri sarstı ve skor 3-0'a geldi.
68' Barcelona 4-0 öne geçti. İspanyol ekibinin hızlı hücumunda ceza sahasına giren Diarra, kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.
88' GOL! Trabzonspor son anlarda golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta arka direğe yapılan ortayı Bican kafasıyla tamamladı ve skoru 4-1'e getirdi.